Sallent apuja les deixalles i abaixa l'IBI per al 2018

L'Ajuntament de Sallent ha aprovat les noves ordenances fiscals per al 2018, que tenen com a principals novetats un augment de la taxa de les deixalles i una lleugera rebaixa de la contribució. En el cas de l'impost sobre béns immobles (IBI), el del sector industrial es manté mentre que el d'ús residencial, aquell que afecta les cases, terrenys i solars del municipi, s'abaixarà un punt. Del tipus impositiu actual, que és del 0,54, es passarà l'any que ve al 0,53.

Aquesta decisió es pren després que l'any passat es produís al municipi una allau de revaloritzacions de finques (increments de valors), com a conseqüència d'un procés de regularització cadastral que va realitzar la direcció general del Cadastre amb l'objectiu d'actualitzar la seva base de dades amb les modificacions o noves construccions que haguessin fet els propietaris, i per les quals fins llavors no pagaven perquè no constaven al cadastre. Hi va haver més de 600 notificacions de canvi de valors de cadastrals que, per tant, incidien directament en el rebut de l'IBI, ja des d'aquest any.

Per altra banda s'incrementarà la taxa de residus municipals en 10 euros establint una quota total de 92 euros. Un augment que l'equip de govern (Convergència i PSC) argumenta que ve determinat per l'increment del cost de triatge de la brossa. També s'apliquen augments a la taxa de l'aigua (del 0,70%) i la del cementiri, que s'apuja l'1,5%.

Pel que fa a aquells edificis que presenten alguna patologia, s'incrementaran algunes bonificacions d'arranjament de façanes, accessibilitat, reformes d'elements estructurals i cobertures. I es bonificarà en un 50% aquelles construccions noves que afavoreixin les condicions d'accés a persones amb alguna discapacitat.

L'equip de govern argumenta que amb les noves ordenances per al 2018, en conjunt "la pressió fiscal als sallentins quedarà pràcticament igual que l´any anterior, amb la voluntat de poder anar abaixant els impostos fruit de la major implantació d´empreses al nostre municipi, fet que permet poder mantenir els serveis de la població sense haver d´apujar els impostos".