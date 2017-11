Sant Fruitós augmenta la flota de vehicles elèctrics amb tres noves furgonetes

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha rebut aquest dilluns 3 noves furgonetes elèctriques per a tasques de la brigada municipal que funcionen amb energia elèctrica. Aquests tres nous vehicles són del model Nissan e-NV200 i es podran recarregar tant a la nau de la brigada municipal, on s'hi ha ubicat un punt, com en el garatge que disposa l'ajuntament al carrer Padró on hi ha un altre connexió de recàrrega.

Durant els mesos de febrer i març, l'Ajuntament ja va adquirir dues furgonetes més del mateix model i un vehicle utilitari Nissan LEAF per a les tasques de serveis generals de l'ajuntament. A banda des del novembre de 2016, l'Ajuntament compta amb tres bicicletes elèctriques per als serveis municipals.

Amb aquest pla de renovació, l'ajuntament "fa més sostenible mediambientalment la seva flota i contribueix a reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera". Segons el consistori, a banda de contribuir a la sostenibilitat, aquest tipus de vehicles també suposen una menor despesa econòmica tant en el preu de l'energia que consumeixen com en el cost del manteniment, ja que en el cas d'aquests vehicles, és molt més econòmic que en la resta. Està previst que durant l'any 2018 es segueixi apostant pels vehicles elèctrics per a renovar la flota municipal.