El 65% de la flota de vehicles municipals de Sant Fruitós són de consum elèctric

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aspira a tenir en pocs anys una flota de vehicles municipals 100% elèctrica. En aquesta línia, el municipi va incorporar ahir tres noves furgonetes per a la brigada municipal, que se sumen als tres vehicles que ja va estrenar a principi d'aquest any. Actualment, el 65% dels automòbils municipals ja són de consum elèctric.

L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha posat en relleu els avantatges mediambientals i econòmics que suposen els vehicles elèctrics i, per aquest motiu, considera que «com a municipi hem de donar exemple i marcar una línia perquè el ciutadà vegi que és la correcta i la segueixi».

Els tres nous vehicles que s'acaben d'incorporar són del model Nissan e-NV200 i tenen una autonomia de 135 quilòmetres. Han estat adquirits a través d'un concurs públic que ha guanyat Nissan a través del concessionari de Manresa Sant Feliu Motors SL. Durant els mesos de febrer i març, l'Ajuntament ja va adquirir dues furgonetes més del mateix model i un vehicle utilitari Nissan LEAF per a les tasques de serveis generals de l'Ajuntament. En aquest sentit, el regidor d'Espai Públic, Activitats i Obres, Cristian Marc Huerta, apunta que «a la brigada ens queden dos vehicles que actualment el mercat no ofereix en l'opció elèctrica i encara no els hem pogut substituir», però la idea és «fer una brigada 100% respectuosa amb el medi ambient».

De fet, l'alcalde de Sant Fruitós va anunciar ahir que aquest mes de novembre sortirà el plec de clàusules del concurs per adquirir un altre vehicle elèctric. En aquests cas és un cotxe «que ha de tenir més capacitat de bateria, que serà per a l'agutzil municipal i el que ara utilitza passarà a ser per al cap de la brigada d'obres».

El pla de renovació que ha posat en marxa l'Ajuntament de Sant Fruitós té per objectiu fer més sostenible mediambientalment la seva flota i contribuir a reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera. Aquesta és, segons apunta el regidor de Medi Ambient i Hisenda, Xavier Racero, «una de les principals motivacions» de l'aposta pels vehicles elèctrics. A banda de contribuir a la sostenibilitat, aquest tipus de vehicles també suposen una despesa econòmica inferior tant en el preu de l'energia que consumeixen com en el cost del manteniment, ja que en el seu cas és molt més econòmic que en la resta. En aquest sentit, Racero apunta que el consum dels vehibles elèctrics «redueix per quatre la despesa total» i el consistori estima que tindrà «un estalvi de 9.000 euros anuals».

A banda d'aquests vehicles, des del novembre del 2016, l'Ajuntament disposa de 3 bicicletes elèctriques per als serveis municipals i la Policia Local també té, des de fa un parell d'anys, un vehicle híbrid que combina gasoil i electricitat.

Els vehicles elèctrics municipals es poden recarregar tant a la nau de la brigada, on s'ha ubicat un punt de recàrrega, com al garatge de què disposa l'Ajuntament al carrer Padró, on hi ha una altra connexió. A més, Sant Fruitós disposa d'un punt de recàrrega gratuïta, que s'ampliarà a tres. Aquest any és previst un nou punt a la zona de la Fàbrica Bertrand i Serra i que l'any vinent se n'instal·li un altre en punt que encara s'ha de determinar, tots amb dues connexions.

Els usuaris que volen fer ús d'aquests punts de recàrrega han de disposar d'una targeta que s'entrega a l'ajuntament a tothom que ho sol·licita, però també se'n pot fer ús amb una targeta per a recàrrega de vehicles elèctrics d'altres municipis. De moment, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha entregat un total de 10 targetes.