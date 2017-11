Cardona acull dissabte els premis que reconeixen la labor preventiva de les ADF

Cardona acollirà aquest dissabte (a les 10 del matí a l'auditori Valentí Fuster) la festa de lliurament dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals adreçats a projectes de planificació i gestió i també de sensibilització presentats per les ADF. L'acte serà presidit per la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa.

En el decurs de la festa es lliuraran el Premi Jordi Peix i Massip, per a projectes de sensibilització i l'educació ambiental fets per una ADF en cooperació amb altres entitats del territori vinculades a la prevenció d'incendis forestals, i el Premi Rossend Montané i Ferrer per a projectes de coordinació de la planificació de la gestió forestal i construcció d'infraestructures per a la prevenció dels incendis. També, el Premi d'Honor Joaquim Maria de Castellarnau de reconeixement públic a la trajectòria d'una persona en relació amb la prevenció del foc.