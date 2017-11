Els cavalls, protagonistes d'una fira a Talamanca

Talamanca va acollir les activitats de l'Equitardor 2017: fira d'artesans, cavalls de tracció, demostració de com ferrar un cavall, passejos a cavall per a la mainada i activitats infantils diverses, com ara tir amb arc, lluita amb espases, taller per aprendre a fer una vareta màgica, foto amb armadures i el Recorregut misteriós. També es van realitzar visites guiades al Castell. -Jaume Grandia