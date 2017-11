Sant Fruitós proposa als veïns que triïn un nom pera la plaça de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages obre una enquesta participativa per tal d'escollir quin nom es donarà a la plaça on hi ha ubicat el consistori. Els veïns poden triar entre tres opcions que ha donat l'Ajuntament i una quarta que és en blanc perquè facin suggeriments sobre un altres possible nom: Plaça de la Vila, Plaça de l'Ajuntament i Plaça Major.



El període per poder participar en l'enquesta s'obre el proper dilluns, 13 de novembre, i es tancarà el diumenge 19. Hi podran participar-hi, una única vegada, totes aquelles persones majors de 18 anys empadronades al municipi.



La votació es farà a través d'Internet, accedint a la pàgina pàgina de la web municipal, a través de la APP mòbil municipal, o bé presencialment al consistori en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9 -14 hores, i els dijous de 17 a 19 hores).



A través d'un formulari, els participants podran escollir entre les 3 opcions proposades pel consistori o tindran l'oportunitat de proposar una quarta opció. El fet d'escollir una quarta opció exclou de la possibilitat de triar una de les opcions preestablertes. En cas que algun participant esculli més d'una opció, la seva participació serà considerada nul·la. El resultat de l'enquesta, que serà vinculant, es coneixerà el diumenge 26 de novembre , a 2/4 d'una del migdia, durant la inauguració de les obres que s'han fet a la part posterior de la plaça.