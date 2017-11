Navarcles acollirà una jornada sobre infants i adolescents en risc d'exclusió social

El Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Navarcles organitzen per al dilluns 20 de novembre la segona Jornada d'infància i adolescència en risc social al Bages, la importància del treball en xarxa. Es tracta d'una trobada que pretén acostar una metodologia de treball necessària en l'abordatge de la complexitat en la intervenció social amb les persones.

La trobada s'adreça a responsables polítics municipals, professionals de l'àmbit de Serveis Socials, Educació i Joventut, i tots aquells professionals que intervenen amb infants i adolescents per analitzar els recursos de què es disposa.

José Leal, psicòleg clínic, psicoanalista i supervisor, serà l'encarregat d'impartir la ponència inaugural amb el títol: Intervenció d'acompanyament professional en contextos no clínics: efectes terapèutics i aspectes ètics en la intervenció en xarxa". Tot seguit, Sandra Palomino, regidora de Serveis Social de Navarcles i treballadora social de Sant Fruitós, moderarà la taula rodona Experiències pràctiques de treball en xarxa des de serveis socials en la infància i l'adolescència. Hi participaran Georgina Solanes, educadora social de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, Sandra Freixa, educadora social de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet; i Núria Mariano, tècnica d'igualtat del Consell Comarcal del Berguedà.

Durant la jornada, a més, es podrà visitar l'exposició fotogràfica 20 anys treballant per la protecció a la infància i l'adolescència. Una mirada a través de l'objectiu, en commemoració dels 20 anys de treball del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència Bages i Berguedà.

En un acte que tindrà lloc al teatre auditori Agustí Soler i Mas, la jornada té com a objectiu planificar i compartir experiències que promoguin el benestar dels infants i adolescents en situació de risc d'exclusió social amb l'objectiu de contribuir a la millora de les seves condicions de vida i el seu benestar psicosocial.

Albert Marañón, conseller comarcal de l'àrea d'Acció Social i Ciutadania, destaca que "la bona acollida que va tenir la primera jornada, celebrada a Castellbell i el Vilar, ens esperona a seguir treballant de manera conjunta i transversal per fer visibles els projectes i programes que es duen a terme per garantir els drets de la infància i en especial per promoure i aplicar mesures educatives i d'inserció dels infants i adolescents en risc social".

El Consell Comarcal i l'Ajuntament de Navarcle conviden totes aquelles entitats i professionals que intervenen en el procés d'atenció i protecció als infants i adolescents a participar d'aquesta jornada.