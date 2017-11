Sallent actuarà amb radars i bandes contra els excessos de velocitat al nucli

L'Ajuntament de Sallent portarà a terme un conjunt de mesures per resoldre el que considera que s'ha convertit en un problema sostingut: la circulació de vehicles a velocitats elevades en diferents punts del nucli urbà, especialment a l'antiga carretera de Manresa a Berga. Per posar-hi fre, el consistori ha anunciat una intervenció amb tres elements principals: radars (informatius, d'entrada, però també sancionadors més endavant ), instal·lació de bandes rugoses i passos de vianants elevats i remodelació urbanística d'algun tram.

En concret, segons han detallat fonts municipals, s'instal·larà un radar informatiu (indica al conductor la velocitat a la qual està circulant) en diferents punts de la població. Aquest radar ja s'ha utilitzat fins ara al carrer Prat de la Riba i a la carretera, on ja s'havia detectat un important nombre de vehicles que hi circulen per sobre del límit permès de velocitat per «conscienciar els conductors de la velocitat a què circulen i fer-los adonar del perill que això suposa». Ara es faran extensius a altres punts i es posaran senyals a la població informant que la velocitat serà controlada per radar. Aquests senyals avisen els conductors que, a banda del radar informatiu, hi haurà campanyes amb radars que comportaran sancions si se sobrepassa el nivell de velocitat establert.

A més a més, el paquet de mesures previstes inclou la col·locació de bandes sonores i elements fixos que impedeixin córrer en determinades vies com s'ha fet al carrer Mestre Benet i Secretari Bonet, i properament al de Prat de la Riba.

També la construcció de passos elevats a les cruïlles dels car-rers Prat de la Riba amb Secretari Bonet i Bisbe Valls. Aquests passos elevats a les cruïlles han de contribuir a rebaixar la velocitat a tots aquests carrers, «i disminuir així els accidents i ensurts que succeeixen massa sovint», segons fonts municipals.

Un altre front serà la remodelació del carrer Carretera entre el pont de la Concòrdia i el de Pere Otger amb la prioritat de «pacificar-ne el trànsit», ja que aquesta és la via principal de la població i on s'han detectat més infraccions del límit de velocitat.

L'alcalde de Sallent, David Saldoni, ha posat en relleu que «som conscients que les bandes a terra i els passos elevats generen algunes molèsties», però alhora ha afegit que, «després d'escoltar moltes opinions de veïns i de tècnics, considerem que hem d'aplicar un pla amb diverses mesures per tal de disminuir la velocitat i fer un poble més amable pels vianants».

Amb aquestes mesures i altres que s'aniran implementant en diferents punts del nucli urbà l'equip de govern (Convergència i PSC) pretén rebaixar la velocitat i «fer més compatible la presència de vehicles i vianants al conjunt de la població».