L'ACA preveu tenir desdoblat el col·lector de salmorres fins a Abrera cap al 2022

El col·lector de salmorres, que transporta l'aigua amb residus salins procedent de l'activitat minera del Bages, estarà desdoblat cap al 2022. Així ho van exposar ahir membres de l'Agència Catalana de l'Aigua en una reunió del Fòrum de la Mineria del Bages al Consell Comarcal, que va convocar una cinquantena de representants de les diverses institucuions i entitats que la integren, a banda de l'empresa ICL, responsable de l'explotació minera a la comarca.

En la trobada es va exposar el calendari previst per fer realitat el desdoblament de l'actual col·lector fins a Abrera, amb els seus dos ramals provinents de Sallent i de Súria i Cardona. Segons va informar l'alcalde de Sallent, David Saldoni, en acabar la reunió (que es va fer a porta tancada), l'ACA s'hauria compromès a completar al llarg del 2018 les expropiacions necessàries per poder dura terme al desdoblament, amb la intenció d'iniciar-ne la construcció el 2019. Les obres s'allargarien 30 mesos, de manera que difícilment es podrien enllestir abans del 2022.

El desdoblament del col·lector és un projecte històricament reivindicat al territori per poder donar cabuda suficient a l'extracció cap al mar de l'aigua salinitzada procedent de l'activitat minera i evitar la contaminació del sòl. El mateix Saldoni, va admetre ahir que «és complicat» poder garantir el residu zero «fins que no tinguem el col·lector desdoblat», i ja es va tard si tenim en compte que el Pla Director de la Mineria (PDU) preveia assolir aquest residu zero el 2020.

Menys abocaments

A la reunió d'ahir del Fòrum de la Mineria també es va fer una avaluació de l'activitat minera a Sallent després de la pròrroga concedida pel TSJC el 30 de juny passat i que permet a Iberpotash poder continuar abocant al Cogulló un màxim de dos anys més.

La causa principal d'incompliment d'aquest termini va ser el retard en la construcció de la rampa de Cabanasses, que ha de permetre traslladar la producció de les mines de Sallent a Súria. Les obres, ja en marxa, han agafat embranzida, i aquest estiu han avançat més ràpidament del previst, segons va explicar ahir el conseller delegat d'Iberpotash, Carles Aleman. En aquest moment es treballa a l'alçada del quilòmetre 4 per la part superior i s'han construït uns 250 metres per la inferior. Això vol dir que «anem per sobre del previst, però no exageradament perquè encara ens queda un quilòmetre». En aquest sentit, l'empresa és prudent, i manté el febrer del 2019 com a data ja prevista inicialment per a la seva posada en marxa.

Pel que fa a la producció, les primeres dades constaten que els abocaments al Cogulló han estat el 27 % inferiors (unes 130.000 tones) respecte del màxim previst en les mesures que Iberpotash ha de complir amb la pròrroga. Són dades extretes del primer informe bimensual corresponent als mesos de juliol i agost, i si bé l'empresa ja disposa del segon, encara no l'ha fet públic en espera de presentar-lo i validar-lo davant la comissió tècnica de seguiment, que controla la correcta implementació de les mesures adoptades. En part, aquesta reducció dels abocaments ve donada per una disminució de la producció deguda a l'aturada de l'activitat començament de juliol, i també «per la nova planta d'optimització que s'ha fet al col·lector de Sallent», segons Aleman.

El balanç de la resta de mesures acordades «també és satisfactori», afegia Aleman. En aquest sentit, «complim fil per randa» el trasllat de Sallent cap a Súria, amb 1.000 tones de sal i 1.500 de mineral diàries; mentre les obres de la futura planta de purificació de Sallent «van al ritme previst per poder funcionar a principi del 2018», i el triatge dins la mina té oscil·lacions que, per ara, es compensen.

Cardona s'incorpora al PDU

A la reunió d'ahir també es va constatar la incorporació de Cardona al Pla Director de la Mineria, del qual es preveu l'aprovació inicial entre gener i febrer, amb Cardona i un cop feta la valoració de les al·legacions presentades.