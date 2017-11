Nou restaurants i bars de Navàs participen a la campanya que marida vins i tapes

Navàs posa en marxa, aquest cap de setmana, la campanya gastronòmica, amb vins i productes de proximitat, «Navàs T'APAssiona». Sota el lema «A bon bocí, bon glop de vi», fins al 19 de novembre, nou bars i restaurants locals ofereixen un total de 18 tapes, que es podran assaborir acompanyades d'una copa de vi del celler Molí de Collbaix.

Durant deu dies, els caps de setmana, es podrà gaudir de les tapes a un preu de 4,00 euros cadascuna acompanyades d'un copa de vi. Les persones que tinguin segellada la targeta que justifiqui que han passat per tots 9 restaurants entraran en un sorteig d'una panera de productes de proximitat i ecològics. La campanya és promoguda per la regidoria de Promoció Econòmica amb el suport dels establiments que hi participen i el celler Molí de Collbaix.