Callús s'esperarà a després de Reis per remodelar el passeig

L'Ajuntament de Callús ja ha adjudicat les obres del projecte de remodelació del tram de passeig d'Anselm Clavé que va de la carretera de Cardona al carrer de la Font. Els treballs, que inicialment era previst que s'iniciessin aquesta tardor per tenir-los enllestits a final d'any, es retardaran un parell de mesos i no començaran fins al 7 de gener per no interferir en la cavalcada de Reis, que passa per aquesta via.

El passeig d'Anselm Clavé, que està molt deteriorat, és en una zona molt cèntrica, on es concentren equipaments com el casal del poble i l'espai Godmar, a més de les escoles i l'ajuntament. El consistori no ha adjudicat els treballs de remodelació a una sola empresa constructora sinó que ha optat per fer una adjudicació per lots (enllumenat, arbrat, obra civil...) per «facilitar o donar més camp de joc a les empreses petites», apunta l'alcalde de Callús, Joan Badia.

Amb aquest sistema d'adjudicació per lots, dos dels quals han quedat deserts i s'adjudicaran a través d'un negociat, el consistori es farà càrrec de la coordinació dels treballs, que s'han adjudicat majoritàriament a empreses de la comarca, algunes de les quals són del mateix municipi de Callús.

Els treballs, que tenen un termini d'execució d'uns tres mesos, havien de començar aquesta tardor però el consistori ha optat per retardar-los un parell de mesos i esperar que hagi passat la cavalcada de Reis, que transcorre per aquest espai. Amb aquesta previsió, l'Ajuntament enllestirà fins a final d'any tots els tràmits i preparatius per poder arrencar la reforma el dia 7 de gener.

El projecte té un cost aproximat de 290.000 euros. Per fer-hi front, el consistori té una subvenció de 253.000 euros de la Diputació de Barcelona i la resta del pressupost es completarà amb fons propis.