Estudiants de la UPC dissenyaran les actuacions a les lleres del riu

Per desenvolupar el projecte d'adequació de les lleres del riu Llobregat al seu pas per l'interior del nucli urbà, l'Ajuntament tindrà el suport i l'assessorament d'alumnes i professors de la UPC. D'aquesta manera repetirà el model que ja va fer servir per planejar el futur disseny que haurà de tenir el solar que ocupava l'antic barri de l'Estació, i que s'inspirarà en les propostes que van fer estudiants d'arquitectura de la UPC el curs passat.

En aquest cas, l'Ajuntament ha encarregat als alumnes que estudiïn la manera d'arranjar el parc fluvial entre el pont vell i la torre del gas (vegeu suport de la dreta), «i estem pendents que ens presentin unes primeres idees aviat», explica l'alcalde, David Saldoni. La diferència, respecte de l'acord a què es va arribar amb la UPC amb el barri de l'Estació, és que, «a més de dissenyar, aquesta vegada també faran algunes actuacions perquè la carrera inclou el projecte i una part de treball de camp». A partir d'aquí, «i quan tinguem una idea global del projecte, analitzarem per quin sector comencem», amb la previsuó de fer-ho per fases si econòmicament no es pot fer tot.