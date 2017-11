Navarcles acollirà el diumenge 26 una gala contra l'autisme

El teatre auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles acollirà diumenge de la setmana que ve, 26 de novembre, a les 6 de la tarda, una gala benèfica en què es recolliran fons per al Centre de Recursos en Trastorn de l'Espectre Autista de la Catalunya Central, que és l'organitzador de l'acte.

La gala, que porta per nom «Ritmes per l'autisme», tindrà les actuacions del Ballet Clàssic Manresa i de Manresa Teatre Musical. El preu de l'entrada és de 10 euros i es pot adquirir de dilluns adivendres de 5 a 7 al mateix teatre o una hora abans de la funció, i també per Internet, a navarcles.fila12.cat o bé tea.cat. Hi haurà una secció de fila zero per col·laborar amb una entrada simbòlica.