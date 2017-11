Unes sabates vermelles posen data als orígens

? El ball de bastons de Cardona té, com a mínim, 313 anys d'història, tot i que segurament ve de més enrere. Però la primera referència escrita del ball és del 1704. Quin document posa aquella datació? Es tracta d'un pagament de 5 lliures i 10 sous fet el 29 de juny del 1704 pel clavari del Comú (el que ara seria l'equivalent al tresorer de l'Ajuntament) al sabater Joan Serra per la compra de vuit parells de sabates vermelles per als balladors que dansaven a la processó de Corpus, ja que el ball de bastons neix lligat al Corpus Christi. El mateix 1704, però amb data 12 de setembre, hi ha un altre pagament de sabates «per als nens que ballaren a la festa del Patrocini». Encara avui es manté el pagament de les sabates per als balladors.