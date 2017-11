Sant Fruitós obre set expedients per abocaments incívics a la via pública

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té oberts set expedients sancionadors per infracció de l'ordenança municipal de la gestió de residus, que es va aprovar el 15 de juliol passat.

Les principals infraccions que s'han expedientat responen al fet d'haver abocat residus en punts no establerts, sobretot fora dels contenidors, contràriament al que mana l'ordenança. Les sancions comportaran el pagament de multes d'entre 60 i 1.500 euros.

L'Ajuntament ha senyalitzat amb rètols informatius els punts on s'ha detectat que s'havien comès les infraccions, amb l'objectiu de recordar als veïns l'existència de l'ordenança i intentar evitar que hi hagi noves accions incíviques. Així mateix, es recorda que no és permès abandonar cap tipus de residu a la via pública i que és obligatori utilitzar els contenidors corresponents o la deixalleria municipal. Per sol·liciar el servei de recollida de voluminosos, es pot trucar al 93.878.97.00.