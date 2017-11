Súria obre la fira medieval amb un missatge de suport als pobles veïns

Els alcaldes de Callús, Fonollosa i Sant Joan de Vilatorrada han presidit conjuntament aquest dissabte al migdia la inauguració de la 16a Fira Medieval d'Oficis, que se celebra durant tot el cap de setmana al Poble Vell de Súria. El barri antic surienc acull més d'una cinquantena de demostracions d'oficis, tallers, exposicions i altres activitats pensades bàsicament per a un públic familiar.

Al llarg de la primera jornada, la Fira Medieval d'Oficis ha registrat un nombre de visitants superior a l'habitual. L'acte inaugural de la Fira ha tingut lloc a Cal Balaguer del Porxo, després de la tradicional rebuda a la Casa de la Vila i la passejada institucional pel centre de Súria i pel recinte del certamen. L'Ajuntament de Súria va convidar els alcaldes de Callús, Fonollosa i Sant Joan de Vilatorrada com a expressió de solidaritat veïnal amb aquests municipis del Mig Cardener que van patir especialment la violència policial durant el referèndum d'autodeterminació del passat 1 d'octubre.

En els seus parlaments, els tres batlles han agraït la invitació per l'expressió de solidaritat que representa, i han elogiat la Fira Medieval d'Oficis per la seva voluntat de recuperar les nostres arrels i la "il·lusió" de totes les persones i entitats que la fan possible.

En tots els parlaments s'ha recordat la difícil situació política que travessa Catalunya, amb una referència especial als consellers de la Generalitat i als dirigents socials empresonats, i a la resta del Govern català que es troba fora del país. L'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, ha fet un reconeixement a "la valentia i el coratge" de les persones que van defensar el referèndum de l'1 d'octubre de "l'embat antidemocràtic" que es va patir aquest dia.

En el seu parlament, l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Gil Ariso, ha remarcat la solidaritat que va rebre el seu municipi per part de Súria i altres poblacions veïnes, tant en la jornada del referèndum com durant l'aturada general del passat 3 d'octubre. Per a l'alcalde de Callús, Joan Badia, aquesta solidaritat mostra que "compartim un projecte de país" i "podem continuar col·laborant en moltes coses". Per la seva banda, l'alcalde Josep Maria Canudas ha reconegut que aquesta edició de la Fira se celebra "en un entorn especialment difícil per al nostre país", però que mantenir la celebració del certamen "pretén ser una aposta per mantenir espais de normalitat en un context marcat per l'anormalitat política". L'alcalde de Súria ha afegit que Callús, Fonollosa i Sant Joan de Vilatorrada "no són les úniques poblacions que van resultar afectades per actes de violència" al Bages i a Catalunya. En aquest sentit, Josep Maria Canudas ha comentat que la presència dels tres alcaldes convidats volia "simbolitzar aquest escalf que els voldríem fer arribar" a totes elles, a través dels municipis més propers i amb els quals "mantenim unes relacions especials de veïnatge".

Després de l'acte d'inauguració oficial, els tres alcaldes convidats han signat en el Llibre d'Honor de la vila. L'acte inaugural de la Fira també ha servit per obrir l'exposició El segle XIII. Vida i costums a Catalunya, que es podrà visitar fins al proper 14 de gener. Aquesta 16a Fira Medieval d'Oficis ofereix un ampli programa d'actes i les habituals

actuacions de carrer, a càrrec de l'Escola Municipal de Música, Grallers del Poble Vell, Bastoners de Súria, Tro Gros, Col·lectiu Jueus de l'Aixada i els grups musicals Els Berros de la Cort i Graiatus.

Enguany s'han reforçat les recreacions històriques i es mantenen actes emblemàtics com l'espectacle teatral 'Salats!', les exhibicions d'aus rapinyaires, les sessions de contacontes, les teatralitzacions a l'entorn de la galeria de la sal i el tir amb arc, entre d'altres.

Al llarg del cap de setmana funciona un servei de transport gratuït amb trenet entre l'estacionament de l'entrada sud de la vila, a l'alçada de la gasolinera, i el centre urbà. D'altra banda, les persones que visitin la Fira poden participar en la quarta edició del concurs fotogràfic de la Fira Medieval d'Oficis a Instagram, enviant imatges amb les etiquetes #firamedievalsúria o #firamedievalsuria a aquesta xarxa social. Coincidint amb el desenvolupament de la Fira, el comerç del centre urbà obre les seves portes per iniciativa de Súria Punt Comercial.