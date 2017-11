«Els ànims han defallit un pèl però tinc la moral alta»

Rafel Carmona és de Manresa i és un independentista convençut, compromès, dels que no falten a la cita. La mobilització que es va dur a terme ahir a la tarda a Barcelona a favor dels presos polítics, és una més per afegir. I és que assegura que ha assistit a totes les grans manifestacions que ha convocat l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural menys la Via Catalana.

Carmona creu que a causa dels últims reversos que ha patit el bloc independentista, els ànims «han defallit una mica», però ell té «la moral alta. Estem a tope».

Segons el manresà, no se li ha de donar tanta importància a la llista unitària. Creu que és un tema que l'han de resoldre els polítics catalans i que han de deixar la ciutadania al marge d'aquest debat. «S'han de posar d'acord ells. Han de decidir quina és la millor opció pel poble de Catalunya. No està a les nostres mans».

Carmona té clar que, si fa no fa, els vots que es puguin aconseguir el dia 21 de desembre a favor de l'independentisme seran els mateixos, es vagi en llistes separades o en una agrupació conjunta. «Els que estem a favor de la independència anirem a votar igual», va opinar Carmona.