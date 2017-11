L'ADF Sant Salvador obté el premi al millor projecte educatiu en la prevenció del foc

El projecte d'implicar totes les entitats de Sant Salvador de Guardiola en la prevenció del foc als boscos, impulsat per l'Associació de Defensa Forestal del poble, va ser premiat ahir en la 21a edició de la festa de lliurament dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals, que es va celebrar a Cardona a l'auditori Valentí Fuster.

La Diputació de Barcelona organitza l'acte amb l'objectiu de premiar el projecte de dues ADF (enguany la de Sant Salvador i la del Lluçanès). Tant l'una com l'altra sostenen que és vital garantir el relleu de l'entitat i, en concret, l'ADF del Lluçanès aposta per posar càmeres de videovigilància per controlar de forma contínua els boscos.

La voluntat de l'ADF de Sant Salvador d'aprofundir en l'educació de la ciutadania en la prevenció d'incendis va ser reconeguda amb el premi Jordi Peix i Massip, el qual correspon a projectes d'educació ambiental. «La idea va sorgir reflexionant sobre com animar la gent jove a implicar-se més en la nostra ADF», va explicar Marc Coromines, tècnic col·laborador de l'ADF del poble. L'alcalde de la població, Albert Miralda, va remarcar que l'objectiu és aconseguir que la gent del poble se senti seu l'entorn, «i per això volem convidar les entitats i l'escola a implicar-se més en la defensa de la naturalesa».

L'ADF del Lluçanès té solucionat el problema del relleu de l'entitat. «Fa poc que els voluntaris es van renovar i ara tots som joves», va destacar Xavier Masramon, president de l'ADF. Aquesta va obtenir el premi Rossend Montané i Ferrer, el qual reconeix projectes que es dediquen a la gestió de la prevenció del foc. «Volem reduir el risc d'incendi a través de la pastura i incrementar la rapidesa en la detecció d'incendis a través de les càmeres de videovigilància», va afirmar Masramon.

Al llarg de la festa també es va concedir el Premi d'Honor a Anita Figuera, la qual va esdevenir la primera dona en rebre aquest premi. Figuera ha dedicat hores a observar el bosc i a avisar les ADF i els Bombers quan detectava una columna de fum. Actualment, es dedica a controlar les càmeres de la zona del Bages i el Moianès. Anita Figuera va remarcar que aquesta feina la pot fer tothom. No obstant això, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, va valorar l'esforç dels voluntaris, els quals van afirmar que la seva tasca és gratificant.