Tres ultres que tornaven de la manifestació unionista de Manresa agredeixen un veí de Castellgalí

Un veí de Castellgalí (Bages) ha estat agredit aquest diumenge al migdia per tres ultres que tornaven de la manifestació espanyolista de Manresa. Els fets han passat cap a tres quarts de quatre de la tarda al restaurant Salom, on, segons el propietari de l'establiment, els individus amb banderes espanyoles han entrat per "prendre alguna cosa".

Davant d'això, l'amo del Salom els ha demanat que deixessin fora les banderes i els tres joves l'han començat a insultar i a amenaçar. A més, han increpat i agredit un client a qui li han fet una ferida de poca gravetat en un pòmul.

Fins al lloc s'hi ha desplaçat una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha atès l'afectat i l'ha evacuat a l'Hospital Sant Joan de Déu de la capital del Bages. Quan els Mossos han arribat al lloc ja no hi havia els agressors.

Davant d'aquests fets, el propietari de bar ha denunciat l'agressió i la policia catalana ha obert diligències i busca els ultres per tal de prendre'ls declaració.