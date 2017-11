El Consell del Bages atorga 2.514 beques de menjador escolar per a aquest curs

El Consell Comarcal del Bages ha concedit un total de 2.514 beques de menjador per a l´actual curs escolar. Del total d´adjudicades, 2.403 (el que representa el 95,5%) corresponen a les que cobreixen el 50% del cost de l´àpat que fa l´alumne, mentre que en 96 casos es beneficiaran d´un ajut que equival a la totalitat de la despesa dels dinars a l´escola.

Els criteris fixat pel departament d´Ensenyament de la Generalitat també preveuen que les famílies que ho considerin més adequat per a les seves necessitats puguin compactar els ajuts parcials, una opció a la que, segons fonts del Consell Comarcal, s´ha acollit un nombre important de famílies. Aquesta situació excepcional de compactació s´ha de fer de forma distribuïda. És a dir, es pot dur a terme en periodes setmanals, i no al llarg d´uns mesos. D´aquesta manera, les persones beneficiàries donen prioritat a disposar del servei de menjador gratuït menys dies a la setmana, en lloc de comprar els tiquets més barats i fer ús del servei diàriament. S´han denegat 638 sol.licituds per falta de documentació o per superar el llindar de renda familiar.

El conseller comarcal de l'àrea d'Educació, Eloi Hernández, ha posat en relleu que "des de l'ens comarcal continuem treballant activament per garantir els ajuts a les famílies afectades per dificultats socials i econòmiques i el suport als col.lectius més vulnerables per tal que ningú no quedi exclòs".

Paral.lelament a la gestió d'aquestes beques menjador, el Consell Comarcal també s'encarrega d'altres prestacions en matèria d'ensenyament. Per aquest motiu, va impulsar a inicis de curs una jornada de treball amb el personal de cuina i els monitors de menjadors escolars.