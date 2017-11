«La dona em va dir que no volia trastos quan ens vam casar, i ara els puja al pis»

El Fulgenci i la seva dona, la Càndida, es posen un cop l'any el vestuari medieval i obren el garatge de casa, on ell, a punt de fer els 87, ensenya satisfet una col·lecció d'antiguitats on hi ha de tot: rellotges, càntirs, ràdios, còmics, eines, quadres i ampolles, entre moltes altres coses.



Li fan gaires ofertes?

No venc pas res. Jo penjo, no despenjo. Tinc un porró pel qual em donaven vint mil pessetes. Però no ho vaig acceptar.

Li haurien anat bé per comprar més coses.

El 80 per cent del que hi ha aquí m'ho han donat. Jo compro poc.

I què hi diu la dona, amb tants trastos?

Quan ens vam casar, ja fa més de seixanta anys, va dir que no volia veure res d'això. Però ara, el que li agrada ho puja dalt del pis!

D'on ha tret aquesta foto panoràmica de Súria tan gran?

La vaig adquirir fa poc. Encara era més grossa, però la vaig retallar perquè estava feta malbé i li he posat el marc jo mateix. Crec que és dels anys 50 o 60, abans que es modernitzés la façana del poble. M'agrada restaurar les peces que m'arriben malmeses.