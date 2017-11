L'enòleg d'Abadal, Miquel Palau, rep el «Premi Honorífic al Futur» de La Guia de Vins de Catalunya 2018

Miquel Palau, enòleg d'Abadal, ha rebut avui el Premi Honorífic al Futur que li ha atorgat la Guia de Vins de Catalunya 2018 en l'acte celebrat a Barcelona, on s'ha commemorat també el desè aniversari d'aquesta Guia. El premi reconeix la trajectòria de l'enòleg, però també posa un èmfasi especial en la innovació que aporta al sector. Enguany, Abadal ha tret al mercat un vi que recuperar una varietat autòctona de la comarca que pràcticament havia desaparegut, el mandó. Les ampolles de Mandó (Abadal) es troben en bodegues selectes i en restaurants des d'aquest més de novembre,

El projecte per treure al mercat aquest vi Mandó ha estat de 15 anys, i Palau se'n pot considerar el pare perquè va agafar el projecte quan encara era molt incipient i la culminat enguany, posant el vi a la venda.

L'Abadal Mandó, per la seva banda, també ha estat reconegut per la Guia de Vins de Catalunya, obtenint 9,67 punts i convertint-se així en un dels vins catalans més ben puntuats de l'edició 2018.

Miquel Palau, enòleg d'Abadal des de 2008, és enginyer tècnic agrícola per l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (UPC) i llicenciat en enologia per la Universitat Rovira i Virgili, on va obtenir el IV Premi d'Enologia Jaume Ciurana al millor expedient acadèmic. Va treballar com a tècnic al Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya i com a professor a l'Escola Mercè Rossell i Domènech. Com a enòleg d'Abadal ha liderat la recuperació del patrimoni varietal al Bages i ha desenvolupat treballs de recerca i investigació amb varietats autòctones, entre elles la mandó, la sumoll o la malvasia de Manresa.

Vins Abadal ja va ser el responsable de fer aflorar una altra varietat autòctona del Bages, el picapoll, en un procés que es va fer fa una trentena d'anys. La història del mandó, si cal, encara ha estat més complexa, perquè en quedaven molt pocs ceps fa 15 anys, es va treballar els primers anys amb unes produccions molt petites i, a més a més, es va haver de fer una feina de registre de la varietat a tots els nivells, Europa, Estat i Catalunya.