Moià farà un estudi amb colorants del curs de les aigues que entra al Toll

L'Ajuntament i el Museu de Moià portaran a terme, a través d'una empresa especialitzada, un estudi amb la utilització de colorants innocus per determinar d'on procedeix l'aigua que, quan hi ha episodis de pluja intensos, circula per l'interior de les coves del Toll.

Es tracta d'un treball que ha de desenvolupar i complementar l'estudi hidrogeològic que es va fer a principi d'aquest any amb l'objectiu de conèixer com funciona el sistema hídric entorn a les coves, per poder prendre mesures correctores que evitin la inundació de l'espai visitable i el jaciment arqueològic i paleontològic que hi ha. Aquell estudi, que es va sol·licitar després de les inundacions de 30 de novembre del 2014, ja recomanava en les seves conclusions la necessitat de portar a terme nous assajos de camp que permetessin determinar d'on procedia l'aigua que circula per l'interior de la cova.

En concret, el que ara es vol esbrinar és si aquesta aigua entrant només ve de la conca del torrent del Bassot o si, com se sospita, pot haver-hi infiltracions d'altres conques com pot ser la del torrent del Gomar.

En el marc d'aquest segon estudi hidrogeològic s'ha previst la realització d'assajos de camp amb el colorant fluoresceïna. Aquest colorant, que és innocu, es diposita en els punts d'inici dels trams que es volen estudiar i quan es barregen amb l'aigua permeten veure quin és el seu recorregut malgrat que en alguns punts discorri per zones subterrànies.

En una primera part s'ha col·locat el colorant innocu fluoresceïna en pols a la capçalera del torrent del Gomar. Quant es produeixin pluges aquest colorant es dissoldrà en l'aigua i li donarà un fort color verd fluorescent. Si l'aigua del torrent va a parar a l'interior de la cova es podrà detectar i mesurar. Així com el temps de recorregut de l'aigua des de la capçalera de torrent fina a arribar al sistema càrstic del Toll.

Aquests assajos es fan durant aquests mesos de novembre i desembre i van vinculats al fet que es produeixin pluges. Per a la realització dels assajos s'ha informat i demanat les corresponents autoritzacions a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que hi ha donat la seva aprovació i ha requerit que se l'anés informant sobre els resultats.

Fonts municipals insisteixen que aquest colorant és innocu al medi ambient i no suposarà cap impacte ambiental al sistema hídric que pugui perjudicar aqüífers, flora i fauna de l'entorn d'estudi, i preventivament demanen que si en els propers dies quan es produeixin pluges, en els torrents del Gomar i els seus afluents es percep aigua amb fluoresceïna, no es produeixi cap alarma, ja que està vinculat a aquests assajos.



Mesures correctores

Aquest nou treball complementarà un primer estudi que va fer la mateixa empresa (es va donar a conèixer el mes de març) que, a banda d'una primera anàlisi, proposava un seguit de mesures correctores per evitar futures afectacions per l'aigua dins i fora de les coves del Toll. Entre aquestes mesures destacaven la instal·lació de barreres físiques i/o canals de desguàs a les zones més immediates de la zona visitable i jaciments arqueològics i paleontològics; evitar tornar a tancar l'accés del riu subterrani a l'interior de la cova i prevenir sobreerosions i pressions elevades en aquest punt; i mantenir net i lliure d'obstruccions el desguàs natural a la surgència i la reixa que tanca l'accés a la cova.



Entrada immediata

Amb l'objectiu d'assolir els coneixements suficients del funcionament hidrogeològic del sistema d'aqüífers que engloben les coves, ja llavors es va dur a terme una recerca d'antecedents bibliogràfics locals i regionals, es va fer un reconeixement geològic de detall de l'entorn, una prospecció geofísica amb tomografia elèctrica, que va permetre conèixer per on circula el riu subterrani, i l'existència de noves entrades, presa i anàlisi de mostres d'aigua en diferents punts de control, i la instal·lació d'una estació d'aforament per determinar el cabal a la sortida del riu subterrani a la surgència.

Amb els resultats obtinguts d'aquestes accions, es va concloure que la cova només experimenta inundacions en períodes de pluja forts (per damunt de 40 mm de precipitació diària acumulada). I que, possiblement, és el resultat de l'entrada d'aigua per diferents sectors i factors: avenc del Bassot, infiltració...

El que sí que es va poder determinar és la ràpida resposta del riu subterrani, que apareix de manera quasi immediata en episodis de pluja. Aquest fet és característic de conques de recepció de petites conques.