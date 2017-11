Un nou espectacle posa el punt final a una Fira Medieval molt concorreguda

Un castell de focs d'artifici va posar punt final a la Fira Medieval d'Oficis, celebrada el cap de setmana al Poble Vell de Súria amb la presència de milers de visitants.

Enguany, el certamen s'ha caracteritzat per la consolidació de les recreacions històriques i una afluència força constant de públic. La recta final de la fira la van protagonitzar els personatges del castlà de Súria i un cavaller víking, una recreació que va començar amb un seguici des del castell fins a la plaça Major, on el cavaller va ser enverinat. Posteriorment, el cos del guerrer va ser traslladat amb una marxa de torxes fins a l'era del castell, on es va encendre una pira de funeral víking. En aquesta edició s'ha tornat a constatar la bona acollida de les recreacions històriques i dels actes emblemàtics del certamen, com ara l'espectacle teatral Salats!, les exhibicions d'aus rapinyaires, les teatralitzacions a l'entorn de la galeria de la sal i altres actuacions de carrer.