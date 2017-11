Sant Joan mostra el seu patrimoni a la II Setmana del Turisme Industrial

Sant Joan de Vilatorrada ha potenciat darrerament el seu patrimoni a partir de la seva participació per primer any a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), que ha organitzat la segona edició de la Setmana del Turisme Industrial arreu del territori.

L´experiència ha portat a Sant Joan visitants d´arreu de Catalunya, que han pogut conèixer part del seu llegat vinculat a la indústria. D´una banda, Sant Joan ha estat una de les rutes sorpresa del bus a cegues de la XATIC, que ha mostrat com era la vida a la fàbrica Burés a través de diferents visites teatralitzades.

Paral·lelament, enguany també s´han inclòs dues visites guiades a l´Ecorail. L´activitat es va portar a terme els dies 5 i 12 de novembre, amb la col·laboració de tots els municipis implicats: a banda de Sant Joan, també Súria, Sant Salvador de Guardiola, Callús, Santpedor, Castellnou de Bages, i Sant Fruitós de Bages.

L´Ajuntament de Sant Joan fa una valoració molt positiva d´aquesta experiència: «la Setmana del Turisme Industrial ens ha brindat una ocasió única per començar a donar sortida a tots els beneficis i oportunitats que té per a la nostra vila formar part d´una xarxa amb tant potencial com és la del Turisme Industrial de Catalunya». El regidor assegura que «al poble i al nostre entorn més proper comptem amb actius naturals, patrimonials i culturals excepcionals que volem difondre arreu del país per donar a conèixer la nostra singularitat».