Endesa millora el sistema per aïllar el servei elèctric per incidències en una línia del Bages sud

Endesa ha enllestit recentment els treballs de renovació d'un seccionador aeri ubicat en una línia elèctrica de mitjana tensió del Bages, al terme de Castellbell, que uneix les subestacions de Monistrol i de Vallhonesta (Sant Vicenç). El nou interruptor, tecnològicament més avançat, permet millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric als clients que depenen d'aquesta xarxa a 25 kV, segons han destacat fonts de la companyia.

Els treballs, que han suposat un cost de 16.500 euros, han consistit en la substitució d'un seccionador, és a dir, de l'equip mecànic que interromp i tanca els circuits elèctrics i que, per tant, fa la funció d'aïllar les instal·lacions en cas que hi hagi una incidència. Aquest s'ha substituït per un de nou dotat d'un gas de característiques especialment aïllants i d'una tecnologia més segura i robusta que l'anterior.

Amb aquesta actuació, segons les mateixes fonts, s'aporta «una millora substancial en la velocitat d'actuació davant d'incidències, ja que permet aïllar més ràpidament defectes que puguin produir-se a la xarxa. A més, aquesta tecnologia gairebé no requereix manteniment, a diferència de l'anterior, en què aquestes tasques podien obligar a tallar temporalment el subministrament».

Igualment, en aquest seccionador s'hi ha instal·lat un sistema de telecomandament, que consisteix a dotar la infraestructura d'uns dispositius d'actuació remota i uns equips de comunicacions que permet accionar a distància els seus elements de maniobra des del centre de control que Endesa té a Barcelona. D'aquesta manera s'evita la necessitat de desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències, ja siguin pròpies o derivades d'agents externs.