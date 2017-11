Només el 5% de les beques menjador cobreixen el cost total dels dinars escolars

El Consell Comarcal del Bages ha concedit 2.514 beques de menjador per a l'actual curs escolar. Però una de les dades més rellevants és que del total d'adjudicades, només en 96 casos (el 5%) es beneficiaran d'un ajut que equival a la totalitat de la despesa dels dinars a l'escola. Les altres 2.403 beques (el que representa el 95,5%) corresponen a les que cobreixen el 50% del cost de l'àpat que fa l'alumne.

Aquestes adjudicacions les fa l'ens comarcal, com a administració que té delegat el servei de menjador, però seguint els criteris que li vénen fixats pel departament d'Ensenyament de la Generalitat. Uns criteris que també preveuen que les famílies que ho considerin més adequat per a les seves necessitats puguin compactar aquests ajuts parcials, una opció a la qual, segons fonts del Consell Comarcal, s'ha acollit un nombre important de famílies. Majoritàriament el que fan amb aquesta opció és cobrir la totalitat del cost d'una bona part dels dinars que hi ha al llarg del curs, mentre que l'altra part s'opta per a altres opcions (per exemple, fer-los a casa).

Aquesta situació excepcional de compactació s'ha de fer de forma distribuïda. És a dir, es pot dur a terme en períodes setmanals, i no al llarg d'uns mesos. D'aquesta manera, les persones beneficiàries donen prioritat a disposar del servei de menjador gratuït menys dies a la setmana, en lloc de comprar els tiquets més barats i fer ús del servei diàriament.

Els darrers anys, però, el Consell Comarcal del Bages havia criticat que els barems cada cop més restrictius introduïts pel departament d'Ensenyament per concedir aquestes beques comportava que en molt pocs casos es pogués cobrir la totalitat del cost, sinó que majoritàriament són del 50%, la qual cosa suposa igualment un gran esforç econòmic per a les famílies que les obtenen.

En aquest curs, a 15 alumnes amb una disminució igual o superior al 60% se'ls garanteix una beca del 100%, i així es dóna resposta a un tercer llindar que queda establert en les bases de la convocatòria. D'altra banda, enguany s'han denegat 638 sol·licituds per falta de documentació o per superar el llindar de renda familiar, entre altres motius. En total han estat 3.152 persones corresponents a 62 centres escolars del Bages les que han tramitat per a aquest curs l'atorgament d'ajuts individuals de menjador.