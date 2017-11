El 70% dels nens d'entre 4 i 12 anys ingressats a Sant Joan de Déu s'acaben els àpats

El 70% dels nens i nenes d´entre quatre i dotze anys ingressats a l´Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona s´acaben els àpats. El centre sanitari ha renovat l´oferta de la mà de la Fundació Alícia i el resultat són dietes més atractives, saboroses i variades.

La renovació ha estat impulsada per l´Hospital Sant Joan de Déu amb la col·laboració d´Arcasa, empresa que gestiona la cuina del centre sanitari. En centre sanitari, capdavanter en medicina materno-infantil, vol convertir-se també en un referent de la cuina hospitalària infantil. Per aquesta raó, coneixedors de l'experiència de la Fundació Alícia, ha confiat en ells per impulsar un canvi en el servei de cuina que permeti innovar i renovar l´oferta destinada als nens i mares ingressats.

Alícia ha posat al servei de l'hospital la creativitat i la llarga experiència dels seus cuiners, que han treballat als millors restaurants del món, i els coneixements del seu equip de científics per assolir receptes sorprenents, apetitoses, i adaptades a les necessitats i preferències dels nens i nenes. Els nous menús ja s´estan implantant i s´han obtingut els primers resultats. Destaca que el 69% dels infants d´entre quatre i set anys, i el 71% d´entre vuit i dotze s´estan acabant la safata. En el cas dels menors, de dos a quatre anys, l´acceptació ronda el 64%, mentre que en l´adolescència -de 12 a 18- és del 61%. Aquesta avaluació s´ha realitzat en pacients que es troben ingressats al centre sanitari i que segueixen una dieta basal, és a dir, sense restriccions alimentàries.

Aquesta nova iniciativa també ha afectat a les pacients ingressades a l´àrea de maternitat. De l´avaluació es desprèn, també, l´increment de l´acceptació entre les mares. Després de la contribució d´Alícia, el 72% de les pacients deixen la safata buida.

Menús pels infants amb restriccions

A l'hospital conviuen infants que poden fer dieta normal, altres que per les seves patologies pateixen restriccions alimentàries, i/o que han d'estar ingressats durant un llarg període de temps. Amb aquest projecte s'ha volgut abastar totes i cadascuna de les possibles situacions.

Així, també en el cas dels infants amb restriccions alimentàries, s´ha optat per crear nous plats que responguin a les necessitats nutricionals i que, alhora, resultin atractius i variats. Per exemple, per tal d´aconseguir que els nens i nenes mengin la verdura recomanada, s´han introduït elaboracions com ara la lasanya i el mil fulls de verdures, una foccacia o les broquetes vegetals.En el cas de les dietes amb restriccions alimentàries, després dels canvis introduïts pel servei de cuina tres de cada cinc infants d´entre quatre i dotze anys s´acaben el plat. En el cas dels infants menors i els adolescents, són el 57.

La renovació del servei de cuina i dietètica de l´Hospital de Sant Joan de Déu se suma a la llarga llista de sinergies que s´han establert en els darrers anys entre la institució sanitària i la Fundació Alícia. En destaca la col·laboració permanent existent mitjançant el portal web Faros, que busca implicar a les famílies en l´elaboració de receptes saludables; o l´estudi clínic que s´està duent a terme per millorar l'acceptació dels aliments dels infants afectats per un càncer.