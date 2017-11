El Consell proposa als joves denunciar a les xarxes socials cançons masclistes

La música és un dels àmbits on encara són molt presents els valors masclistes i sexistes. És en aquest aspecte en el qual el Consell Comarcal del Bages centra la campanya al voltant del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. La campanya, que enguany fa una especial incidència en els joves, proposa accions per reivindicar les cançons lliures de sexisme com un flashmob o la creació d'una llista de cançons a la plataforma Spotify.

«Ja n'hi ha prou, d'aquesta cançó» i «No et quedis només amb la música» són els dos lemes de la campanya d'enguany que té el doble objectiu de denunciar que el masclisme és present en la música i reivindicar que es poden fer cançons «on es parli de relacions de parella absolutament igualitàries i sense cap tipus de discriminació», apunta el conseller de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania del Bages, Albert Marañón.

El conseller comarcal destaca també que «la música ha estat històricament una manera de transmetre valors i malauradament avui, en molts casos, són masclistes i amb unes lletres que dibuixen unes relacions no igualitàries i de discriminació dels homes cap a les dones». Per fer-hi front, la campanya ha editat tres cartells amb estrofes de cançons conegudes de caire masclista, entre les quals hi ha Tinc fam de tu, de Lax'n' Busto, i La muda, de Cali & El Dandee. D'aquesta manera, es fa una crida al conjunt de la ciutadania per detectar el sexisme present a les cançons «que cantem i ballem amb naturalitat sense analitzar el que hi diuen» i compartir-les a les xarxes socials amb el hashtag #proulletresmasclistes.

D'altra banda, el Consell Comarcal ha creat una llista d'Spotify què inclou cançons que promouen polítiques d'igualtat i denuncien els estereotips de gènere i les desigualtats. La llista és oberta i la ciutadania també hi pot fer propostes a través de les xarxes socials. Des del Consell s'anima als ajuntaments de fer ús d'aquests temes musicals en els seus actes.

La campanya també posa a disposició dels ajuntaments del territori una coreografia per tal que aquelles persones interessades aprenguin els passos per fer un una actuació col·lectiva i organitzada que vol reivindicar cançons de caràcter igualitari. Amb el lema El Bages balla per aturar la violència masclista s'ha creat una coreografia per a la cançó Flower Power, de Bomba Estéreo. Una vintena d'ajuntaments del territori ja s'han adherit a la campanya i el mateix 25 de novembre també es faran accions, com una cantada de corals, un homenatge a les víctimes i la lectura d'un manifest.