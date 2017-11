L'escola del futur arriba al Paidos

Aules amb pufs, plenes d'ordinadors i pantalles, robots, barres amb eines per al treball manual, estudis de gravació i, en canvi, sense pissarres, pupitres, ni taula del professor. És el model cap on sembla que s'encamina l'educació del futur, i que l'escola Paidos de Sant Fruitós ja ha començat a experimentar aquest curs amb una aula adaptada a les necessitats d'aquest nou aprenentatge. Ahir es va inaugurar oficialment davant de la comunitat educativa del centre i la presència de l'alcalde, Joan Carles Batanés, i la regidora de Cultura, Mònica Cruz.

Es tracta de les Future Classrooms, un sistema pioner a l'Estat però que ja s'ha començat a implementar a Europa, i que ha servit d'inspiració per a l'escola de Sant Fruitós de Bages. Professors del centre van visitar el Laboratori Futur Classroom de Brussel·les, un projecte en què participen 30 ministeris d'educació d'arreu d'Europa per innovar els processos d'ensenyament, i a partir d'aquella experiència aquest curs han adaptat un espai a l'escola per desenvolupar aquest model.

La Future Classroom del Paidos ocupa un espai d'uns 150 m2, on fins aquest curs hi havia hagut l'aula d'informàtica, una de tecnologia i dues de desdoblament, i ara s'ha convertit en una gran àrea plurifuncional i pensada per al treball en equip, la creació, el disseny, la recerca i la investigació. Per tot plegat «hem hagut de repensar el disseny per adaptar-lo a un nou enfoc de l'ensenyament i l'aprenentatge», explicava ahir la directora del centre, Carme Planas, on es fomenta la col·laboració, el cooperativisme, i on el professor pot interactuar a la vegada amb diferents grups d'alumnes treballant en diferents projectes.



Diverses zones en una aula

L'aula consta de diverses zones distribuïdes en un únic espai. N'hi ha una de més creativa, tant per al vessant més intel·lectual com manual, amb aparells audiovisuals, un espai d'interactivitat i reunió, i un espai tecnològic amb una bar-ra amb estris i eines. Més al centre hi ha una zona amb pufs pensada per al treball individual, i una altra en forma de graderia semicircular per a presentacions i sessions de treball en grup. Hi ha una quarta zona d'investigació que incorpora una taula amb diversos ordinadors, una altra de robòtica i un espai per a la recerca; i, finalment, una última zona inclou un estudi de 3D i un de gravació.

Aquest nou model respon a la importància «del que s'ensenya, de com s'ensenya i de com s'avalua l'aprenentatge», apuntava la directora. L'aula és apta per a qualsevol assignatura i per complementar l'ensenyament que s'ofereix en les aules tradicionals. De moment, en aquest curs l'han utilitzat els alumnes de secundària, però també s'estendrà als de primària i, si funciona, en el futur s'adaptaran nous espais.

La Future Classroom del Paidos de Sant Fruitós ha estat possible gràcies al treball en conjunt de la Cooperativa Paidos, i els partners que hi han ajudat amb el material, i que ahir també tenien representants a la inauguració: les empreses Acer, Mobles Grau, F2 Software, Promedia, i XYZ Printing.