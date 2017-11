La mà d'Alícia deixa els plats nets

La Fundació Alícia, amb seu a Món Sant Benet (Sant Fruitós), ha capgirat els menús de l'hospital de referència a Catalunya en medicina maternoinfantil, el de Sant Joan de Déu de Barcelona, i la intervenció ha tingut una incidència molt directa en la resposta dels pacients. Després de la renovació de propostes, el resultat és que el 70% dels nens i nenes d'entre quatre i dotze anys s'acaben els àpats, cosa que abans de fer aquest pas no succeïa. Les claus del canvi, segons han destacat fonts d'Alícia, és que el resultat final són dietes «atractives, saboroses i variades».

Alícia ha posat al servei de l'hospital la creativitat i l'experiència dels seus cuiners i els coneixements del seu equip de científics per assolir «receptes sorprenents, apetitoses, i adaptades a les necessitats i preferències dels nens i nenes» hospitalitzats.

La intervenció a l'Hospital de Sant Joan de Déu va arrencar amb el diagnòstic dels processos que el centre utilitzava per concretar què calia transformar o incorporar. A partir d'aquests coneixements, el servei de cuina va modificar els menús per adaptar-los a les preferències dels nens, i els va fer més atractius, saborosos i variats i, per tant, més propers a les preferències i expectatives de nens i pares.

Un cop implantats els nous menús, i ja amb un període suficient d'avaluació, destaca que el 69% dels infants d'entre quatre i set anys, i el 71% d'entre vuit i dotze s'estan acabant tots els plats de la safata. En el cas dels menors, de dos a quatre anys, l'acceptació és del volant del 64%, mentre que en l'adolescència -de 12 a 18- és del 61%. Aquesta avaluació s'ha fet en pacients que es troben ingressats al centre sanitari i que segueixen una dieta basal, és a dir, sense restriccions alimentàries.

Aquesta nova iniciativa també ha incidit en les pacients ingressades a l'àrea de maternitat. De l'avaluació es desprèn, també, l'increment de l'acceptació entre les mares. Després del treball que hi ha fet Alícia, el 72% de les pacients deixen la safata buida.

A l'hospital conviuen infants que poden fer dieta normal amb altres que per les seves patologies tenen restriccions alimentàries. També s'ha intervingut en aquests casos i s'ha optat per crear nous plats que responguin a les necessitats nutricionals i que, alhora, resultin atractius i variats. Per exemple, per aconseguir que els nens i nenes mengin la verdura recomanada, s'han introduït elaboracions com ara la lasanya i el milfulls de verdures, una foccacia o les broquetes vegetals.

En el cas de les dietes amb restriccions alimentàries, després dels canvis introduïts pel servei de cuina, tres de cada cinc infants d'entre quatre i dotze anys s'acaben el plat. En el dels infants menors i els adolescents, són el 57%.