Rosa Argelaguet deixa el PSC dolguda amb el partit per l'aplicació del 155

El suport del PSC a l´aplicació de l´article 155 a Catalunya ha causat la primera baixa entre els càrrecs electes a la Catalunya central. Rosa Argelaguet, una històrica del partit al Bages i actual regidora a l´Ajuntament de Sallent, ha decidit estripar el carnet «amb molta pena», però dolguda amb un partit amb el qual «ja no combrego». Plega de militant i es queda «en terra de ningú», però mantindrà l´acta com a regidora no adscrita, i en coalició amb el govern liderat pel convergent David Saldoni.

La renúncia d´Argelaguet se suma a la llista de baixes de polítics amb càrrecs que el partit ha sofert darrerament, entre les que destaquen els exalcaldes de Terrassa, Blanes o Castellar del Vallès. En el cas d´Argelaguet, feia més de 20 anys que militava en aquest partit, i per això ha estat una decisió «molt meditada». Assegura que al PSC «hi deixo molts amics», però últimament ja no compartia la línia adoptada pels socialistes, i en aquest sentit diu que «hauria volgut un PSC més nostre i menys agenollat davant el PSOE».

Ho va manifestar fa uns dies en un ple de Sallent en què va donar suport a l´alliberament dels Jordis i va condemnar l´aplicació de l´article 155, «que em va tocar molt» i ha estat el motiu principal de la seva baixa. Tampoc no acaba d´entendre el camí que emprèn el partit en la confecció de les llistes electorals de cara al 21-D, i enyora «les moltes il·lusions» de les èpoques en què hi havia Maragall, Geli, o Tura.

Argelaguet, que és directora de la UPC de Manresa, ha destacat per una llarga trajectòria dins del PSC a la comarca. Va ser regidora a Manresa al costat de Jordi Valls durant el govern tripartit del PSC amb ICV i ERC en aquest Ajuntament. També ha format part de les executives locals de Manresa i Sallent, i de l´executiva de la Federació del partit al Bages, Berguedà i Solsonès. Des del 2011 que és regidora al govern de Sallent (en coalició amb CiU), i té intenció de continuar-ho sent fins a final del mandat. Després, «ja es veurà».