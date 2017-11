Sallent refà la xemeneia que es va desmuntar de la Fàbrica Vella per a la futura residència

La xemeneia est de l'antiga Fàbrica Vella de Sallent recuperarà l'esplendor que havia tingut dècades enrere. L'Ajuntament ha iniciat les obres de reconstrucció de l'estructura, que es va desmuntar ara fa tres anys amb l'enderroc de la fàbrica on s'haurà d'aixecar la futura residència, on s'integrarà la xemeneia.

L'enderroc de l'antic espai fabril el desembre del 2014 va anar precedit d'un informe del departament de Cultura de la Generalitat que va determinar els elements a preservar del conjunt del complex, atesa la seva rellevància històrica i patrimonial. Així doncs, es va considerar la necessitat de mantenir la façana que dóna de cara al riu i les dues xemeneies, però la de la banda est es va desmuntar parcialment perquè presentava una inclinació important a la part superior i una esquerda que la feien perillar.

Aquella operació va deixar dempeus la part inferior de la xemeneia, i la resta de peces es van extreure però es van conservar en espera de procedir a la reconstrucció ja prevista amb què ara s'està treballant.

L'estructura «es refarà tal com era», explica l'alcalde de Sallent, David Saldoni, per bé que els treballs permetran corregir la inclinació i l'esquerda que hi havia fruit de l'escalfor soferta per les dècades que va estar en servei (vegeu desglossat). A més, amb les obres que ara s'estan fent, també es recobrirà l'interior de l'estructura amb un nou material que fins ara no hi havia per protegir-la de noves escalfors.



S'incorporarà a la residència

I és que la reconstrucció de la xemeneia respon a criteris estètics i també funcionals, perquè serà un espai d'evacuació de fums de la futura residència que s'ha de construir en aquest solar. La xemeneia que es va deixar dempeus amb l'enderroc està integrada a la mateixa façana, mentre que l'altra és a la part central de l'edifici. La seva base donarà a la sala de calderes de biomassa que escalfaran l'edifici, i la part superior, que serà descoberta, a la plaça.

Les obres, que ja estan en marxa, és previst que s'allarguin cap a un mes i mig, segons ha confirmat l'alcalde, i la seva execució es fa ara aprofitant que aviat s'acabarà el termini establert per a una subvenció atorgada per poder-les fer. La licitació dels treballs pujava a gairebé 80.000 euros amb IVA inclòs.