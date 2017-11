La santfruitosenca Mina Navarro és expulsada de Gran Hermano

Després de convertir-se en la onzena nominada del programa Gran Hermano Revolution, la santfruitosenca Mina Navarro va ser l'expulsada en el programa d'ahir a la nit.

Mina Navarro va entrar a la casa de Guadalix de la Sierra el 17 de setembre, per la qual cosa, ha estat pràcticament dos mesos convivint amb d'altres concursants d'aquest veterà reality. La santfruitosenca va ser escollida com a concursant oficial la nit del 19 de setembre, juntament amb 18 persones més, entre cent aspirants finalistes a entrar a la casa de Gran Hermano, que enguany ha arribat a la 18 edició.

Navarro, de 35 anys, fins abans d'entrar al concurs, vivia a Eivissa i treballava d'administrativa en un hotel.

Entre els cent aspirants a entrar a la casa de Guadalix de la Sierra hi havia una altra bagenca: Cristina Ramírez, de 34 anys, nascuda a Manresa, que va viure gran part de la seva joventut a Sant Fruitós i actualment amb residència, igual que Navarro, a Eivissa. Ramírez es va quedar a les portes de participar a GH Revolution, ja que no va ser una dels 18 escollits.

Mina acomiadant-se de l'altra concursant nominada, Pilar, ahir a la nit. FOTO: Tele5

Mina Navarro, tal i com deia ella mateixa a la presentació del programa, es considera una persona "sociable, divertida, una mica freak, lluitadora, fidel, sincera, sense tabús i amb moltes ganes de gaudir de la vida". Té dos germans bessons als que estima per sobre de tot. El seu temps lliure el dedica a córrer, passejar amb els seus gossos, a escoltar música i veure sèries i pel·lícules. Actualment està soltera i reconeix, segons detallava a la presentació del programa, que no creu "ni en la mitja taronja ni en els prínceps blaus".



Una colla d'amics i familiars de Mina Navarro, van explicar, quan la jove va entrar al reality, que «és un programa que ella sempre ha seguit i vol viure l'experiència des de dins, per posar-se a prova ella mateixa».