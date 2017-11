Navarcles transmet els bons hàbits als més petits amb un projecte basat en il·lustracions

L'Escola Catalunya de Navarcles ha creat la seva particular campa-nya per fomentar els hàbits essencials entre els seus alumnes més petits. El centre acumula anys de treball en la formació integral dels seus alumnes, però ara ha fet un pas més amb un grup d'il·lustradors que han posat color i animació amb segell propi a aquesta transmissió de valors dins d'un projecte que han anomenat Hàbits estrella, que difon missatges essencials com saludar en arribar o dir adéu en marxar, comportar-se correctament a taula, saber compartir o cuidar i recollir les juguines.

Hàbits Estrella inclou els nens i nenes d'educació infantil (entre els 3 i els 5 anys), perquè els alumnes van adquirint conductes rutinàries que repercuteixen en un millor comportament en tots els àmbits.

Per adequar més el contingut del projecte als alumnes, l'Escola Catalunya ha fet una selecció d'hàbits concrets per a cada curs. Així, els alumnes de P3 se centren a recollir les joguines, no aixecar-se de la taula fins a haver acabat de menjar i escoltar quan els parlen. Els de P4 treballen la capacitat de compartir les coses amb els altres, respectar les converses sense interrompre i dir «si us plau» i donar les gràcies quan cal. Finalment, els de P5 aprenen a cuidar les joguines perquè no s'espatllin, ser amables amb els altres i saludar i acomiadar-se quan toca.

Com a eina per transmetre millor el missatge, l'escola de Navarcles ha buscat el suport en les il·lustracions de dibuixants reconeguts. Quan es va decidir reforçar la campanya, es va apostar per crear un material gràfic propi que li donés més qualitat. Per cada curs hi ha un il·lustrador, que ha representat amb 3 imatges cada hàbit a treballar. Anna Villegas ha fet els de P3, Roser Rojas els de P4 i Valentí Gubianas els de P5. A més, això permet que, a mesura que els alumnes vagin avançant cursos, es trobaran làmines que per a ells seran noves.



Els infants omplen l'Auditori

L'Escola Catalunya va posar de manifest el potencial de la iniciativa, a través dels alumnes, en un acte celebrat a l'auditori de Navarcles. Uns 140 alumnes d'educació infantil el van omplir per ensenyar com es treballen aquests valors.

Els més de 300 espectadors que ocupaven pràcticament tots els seients van presenciar un seguit d'actuacions teatrals i musicals a càrrec dels infants que arrencaven el somriure i els aplaudiments dels presents. Cada grup representava davant el públic algun dels valors que aprenen a classe, i a més es va projectar un vídeo a la pantalla gegant on es veien moments protagonitzats pels infants al mateix centre, ja fos treballant els hàbits o fins i tot fent-los servir sense adonar-se'n.

La directora de l'escola, Gemma Vicente, va explicar el mètode de treball amb els alumnes als pares. Qui també va tenir la seva dosi de reconeixement van ser els il·lustradors. Tot i l'absència d'Anna Villegas, els infants van ser els encarregats de fer preguntes a Roser Rojas i Valentí Gubianas. Els dos dibuixants van coincidir a l'hora de considerar «molt interessant i necessari» el fet de treballar els valors i els bons hàbits a l'escola des de ben petits. Passats uns tres quarts d'hora des de l'inici de l'acte, els infants van acomiadar-se de l'escenari amb una cançó final. Després d'aquesta presentació pública de la campanya, l'Escola Catalunya seguirà la fórmula establerta des del principi, que consisteix a fer arribar periòdicament a pares i mares les làmines que impulsen el treball d'un determinat hàbit tant a l'escola com a casa.