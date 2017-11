Navàs inicia avui tres tallers per recollir la memòria de la vida rural al municipi

«Quan érem pagesos...» és el nom amb què l'Ajuntament de Navàs posa en marxa avui mateix un conjunt de 3 tallers de memòria popular sobre la pagesia i el seu imaginari, que es durà terme en diferents nuclis del municipi.

L'Ajuntament de Navàs, en el marc del projecte Memòria pagesa, busca recuperar com era la vida de la pagesia als entorns rurals del municipi. I una de les accions previstes són tallers participatius. A partir dels records i de les imatges, s'intercanviaran experiències «de quan encara s'anava a peu i es compartia. La vida en carrers i places». Quines feines i quins valors s'han perdut, i què se'n pot recuperar, quins eren els costums i remeis populars que s'han extingit, i per què mereixen ser, o no, recuperats. El primer dels tres tallers programats tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la Pallissa; l'altre al Mujal (demà a les 6 a les escoles) i, finalment, a Palà de Torroella (el dissabte 25, a les 11 del matí al Casal).