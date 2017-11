Endesa invertirà 44 milions en tres anys per millorar la xarxa a l'Anoia, Bages i Berguedà

Endesa preveu invertir un total de 44 milions d'euros en el període 2018-2010 per al desenvolupament, millora i reforç de la xarxa elèctrica d'alta, mitjana i baixa tensió a les comarques de l'Anoia, el Bages i el Berguedà. L'objectiu d'aquesta operació és incrementar la qualitat del subministrament en el conjunt del territori.

Aquest paquet d'inversions forma part d'una operació que s'extén al conjunt de Catalunya, on es destinaran un total de 613,8 milions d'euros bruts en aquest mateix període. Serviran per finançar 632 projectes en el conjunt del territori, gairebé la meitat dels quals (287) s'executaran al llarg del proper any. Una de les partides més importants seran els 208,6 milions d'euros que es destinaran a subestacions i centres de distribució, mentre que a les actuacions a la xarxa de mitjana tensió es destinaran 166,3 milions, i 139 milions més es reservaran per a actuacions de millora i reforç dels sistemes.



La part que més creix, a Ponent

L'increment més significatiu dels ajuts que Endesa preveu per a aquest trienni serà per a les comarques de Lleida, amb un augment del 49 %. Són accions bàsicament encaminades a renovar i reforçar les infraestructures elèctriques de mitjana i baixa tensió.

Més enllà d'això, els projectes que més destaquen són l'ampliació de transformació a les subestacions de Llançà, Terrassa, Xerta, Altafulla, Sant Joan Despí, la Pobla de Segur i Sant Boi de Llobregat; automatitzacions de la xarxa en diversos punts; la racionalització de la xarxa al parc natural de la Serra de Collserola; i un pla de renovació de cables a la ciutat de Barcelona.