Navàs vol canviar de centre de referència per cursar batxillerat

Els estudiants de l'institut escola Sant Jordi de Navàs, on es cursen estudis fins a quart d'ESO, que volen fer batxillerat tenen com a centre de referència l'IES Llobregat de Sallent. Tot i així, la tendència majoritària dels alumnes és d'anar a l'institut de Puig-reig. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Navàs preveu aprovar en el ple municipal, previst per a aquest dimarts, la sol·licitud per al canvi d'adscripció d'institut.

Segons fonts municipals, «hi ha una tendència dels alumnes a no anar a Sallent sinó a Puig-reig». Per aquest motiu, i a petició del mateix centre educatiu, s'ha optat per sol·licitar un canvi d'adscripció perquè en cas que algun curs la demanda sigui més gran que l'oferta «no es podria demanar l'obertura d'una segona línia a Puig-reig perquè aquest no és l'institut de referència».

Navàs té pendent la construcció d'un nou institut, que ha de substituir els mòduls prefabricats que actualment acullen els estudis de secundària en un terreny de titularitat privada per al qual es va negociar una cessió que s'exhaureix d'aquí a cinc anys. L'Ajuntament ja ha cedit a la Generalitat uns terrenys de titularitat municipal situats al costat del pavelló esportiu per a la construcció del que ha de ser l'edifici definitiu.