El Moianès és una de les comarques amb més mobilitat obligada pels estudis

Gairebé 8 de cada 10 alumnes del Moianès que cursen ensenyaments postobligatoris no universitaris (batxillerat o cicles formatius) es desplacen fora del seu municipi. En la franja obligatòria (primària i secundària) tot i que la proporció és molt inferior també és significativa: un de cada quatre alumnes estudia en una població que no és la de residència. Amb aquestes dades, el Moianès és una de les comarques de Catalunya amb més tant per cent de mobilitat obligada per raó d'estudi. En la franja postobligatòria només la supera la Terra Alta, la Conca de Barberà i les Garrigues. En l'obligatòria hi ha quatre comarques amb més percentatge de desplaçaments forçats pels estudis, una de les quals és la Cerdanya (el 28% dels alumnes).

A l'extrem oposat, el Bages és la comarca més estable. Vuit de cada deu alumnes des d'infantil fins a quart d'ESO estudien al seu municipi mateix, i en el cas dels batxillerats i cicles formatius ho poden fer més de la meitat (52,8%). Com a referència, al conjunt de Catalunya el 87,7% d'estudiants d'ensenyament obligatori fan les seves classes sense haver de moure's del seu municipi, i en el cas de la franja postobligatòria (no universitària), aquesta xifra és del 58,2%.

Són dades fetes públiques per l'Institut d'Estadística de Catalu-nya (Idescat) sobre mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris corresponents al curs 2016-2017.

Dades que mostren que l'Alt Urgell és la comarca de casa nostra amb un percentatge més alt d'alumnes de postobligatori que no han de sortir del seu municipi per cursar els seus estudis (el 61,5%) i que , en aquesta mateixa franja, al Solsonès estan al mateix nivell que al Bages (el 52% estudien al seu poble de residència). Al Berguedà, el nombre de joves que no s'han de desplaçar per seguir els seus estudis és del 77,6% a l'obligatòria, i del 38,4% a la postobligatòria, mentre que a l'Anoia és del 77,1% i el 42,5%, respectivament, i a la Cerdanya del 71,8% i del 40,9%.

Dels municipis de més de 50.000 habitants, Barcelona és el que reté un percentatge més alt d'alumnes residents (97,1%). Entre els municipis de més de 100.000 habitants el percentatge és del 93,4%.