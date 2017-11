Sant Fruitós farà una millora global de l'entorn de la zona esportiva del camp de futbol

Simulació virtual de com quedarà una part de les instal.lacions

Sant Fruitós portarà a terme al llarg de l'any que ve una remodelació de tot l'entorn del camp de futbol, amb l'objectiu principal de millorar-ne la funcionalitat i l'accessibilitat. Per fer-ho possible, l'Ajuntament té previst executar un projecte amb un cot aproximat de 360.000 euros. Amb aquestes obres, segons fonts municipals, els esportistes disposaran d´unes instal·lacions més adequades i que triplicaran el seu espai

En concret, la intervenció que s'ha dissenyat preveu que l´edifici de l´equipament que actualment dóna cabuda al bar i a altres funcions es redistribuirà i s´hi ubicaran un total de tres despatxos, un magatzem, un gimnàs amb sala de màquines, la infermeria, la consergeria, una sala de juntes i una sala d'audiovisual. Aquesta intervenció comportarà que es podran eliminar els actuals barracons de l´escola de futbol per tal d´ubicar-los en aquest nou edifici. La part de les instal.lacions que serveix de vestidors es mantindrà amb aquesta funció, però es repintarà la façana per tal de millorar-ne la imatge conjunta.

El nou bar del camp de futbol de Sant Fruitós de Bages s´aixecarà a la zona on actualment hi ha el berenador amb taules, cadires i zona de pícnic. En aquest nou espai es construirà un bar amb terrassa exterior, al qual es podrà accedir des de dins del recinte esportiu, però també des de l´exterior, fora de l´horari en que hi hagi activitat al camp de futbol. En aquest espai també es construirà una zona de jocs infantils.

Pel què fa a les millores d´accessibilitat previstes, es construirà una nova entrada adaptada al camp de manera que el trànsit d´usuaris es faci pel passadís existent entre el camp de futbol i el camp de futbol 7.

Pel que fa a l´exterior del recinte, s´urbanitzarà el vial que connecta el camí Torrent Fonteta amb la part inferior que dóna al camp de futbol i també el camí lateral al camp de futbol 7. A la pista exterior pavimentada s´hi construirà una graderia i a l´antiga zona de petanca s´hi farà mig camp de bàsquet pavimentat.

Aquestes millores s´executaran per fases i s´iniciaran durant el 2018. El cost total de les obres és d´uns 360.000€ aproximadament.