L'empresa Ercros deixarà de produir sal del runam de Cardona aquest divendres

Ercros deixarà d'extreure i produir sal del runam vell de Cardona aquest divendres, i l'activitat cessarà definitivament l'11 de desembre i posarà el punt final a més de dues dècades d'explotació, tenint en compte que abans es va fer la de la terrera nova. En paral·lel, els treballadors afectats per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) presentat el 30 d'octubre passat per la companyia (més d'un centenar entre la planta bagenca i les de Flix i Tarragona) esgoten el termini per arribar a un acord definitiu sobre els trasllats i les indemnitzacions, que en principi s'hauria de signar dimarts de la setmana vinent (28 de novembre). Segons han explicat els delegats de personal de la planta de Cardona, de moment les posicions estan allunyades pel que fa a les indemnitzacions per a les persones que no vulguin optar per una recol·locació en una altra factoria.

Segons han concretat, aquest dijous hi ha concertada una nova reunió per intentar arribar a una entesa, després que en la darrera (dilluns passat) Ercros els oferís com a indemnització «el mínim que estableix la llei, vint dies per any treballat», proposta que consideren «ridícula», sobretot pel fet que «en el cas de Cardona som els que tenim els centres més allunyats de qualsevol de les opcions de trasllat». Les principals opcions de trasllat que s'ofereixen són a les plantes que la companyia té a Aranjuez (Madrid) i Sabiñánigo (Aragó) i, en menor mesura, Montsó (Aragó), Almussafes (València), Cerdanyola, Tortosa i al complex de Tarragona.

Segons les mateixes fonts, un dels pocs aspectes positius que es va aconseguir a la reunió de dilluns és que es desafectés 30 treballadors dels 132 que inicialment incloïa l'ERO entre Cardona, Flix i Tarragona. En el cas de la planta bagenca, en són 34 però 3 podran accedir a la jubilació i per tant en són 31 els que han de triar entre el trasllat i deixar l'empresa amb la indemnització que s'acabi acordant. Els delegats de personal han explicat que a hores d'ara no es pot saber quants opten per una de les dues alternatives, «perquè no sabem quines són les condicions definitives, ja que les estem negociant. A més, és l'empresa la que t'ofereixen el lloc de treball, i mentre no el sàpigues no pots dir si optaràs o no per marxar».

Tal com ja va informar Regió7, Ercros argumenta aquest ERO i el tancament de les plantes abans de l'11 de desembre d'enguany «en compliment de la Decisió d'Execució de la Comissió Europea, del 9 de desembre del 2013, que conté les conclusions sobre les millors tecnologies disponibles per a la producció de clor i on queda prohibit l'ús de la tecnologia de mercuri». S'ha de passar a fer amb un altre tipus de procediment (cèl·lules de membrana), que requereix una sal més purificada, que Ercros considera que no li ofereix el runam de Cardona.

Crida a ICL

D'altra banda, els representants dels treballadors d'Ercros a Cardona han volgut posar de manifest que «des del principi hem volgut que per part d'ICL Súria, tenint en compte que ara formem tots part del pla de la mineria del Bages, hi hagués un compromís per intentar recol·locar gent de Cardona en aquesta explotació de Súria, encara que sigui una altra empresa».

Les mateixes fonts han precisat que aquest és un tema que ha portat personalment l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, però com a comitè d'empresa «vam demanar una reunió amb representants d'ICL el setembre, precisament per tenir temps suficient sabent que l'ERO arribaria. Però ens han anat donant allargues i a hores d'ara encara no s'ha produït». En aquest sentit, manifesten que «creiem que és una opció que hauria d'estar sobre la taula, perquè facilitaria molt el tema dels trasllats. Més encara tenint en compte que Ercros els està comprant ara a ells [ICL] la sal vacuum per a la fabricació del clor. Esperem almenys una resposta».