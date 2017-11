L'alcalde de Cardona demana a Ercros «màxim compromís» amb els treballadors

L´alcalde de Cardona ha fet una crida pública perquè Ercros tingui el màxim compromís amb els treballadors en les negociacions de l´ERO en curs per al cessament de l'activitat de l'empresa en aquesta població bagenca. Tal i com ja ha informat Regió7, en aquests moments s´estan duent a terme les negociacions entre Ercros i els treballadors per tal d´arribar a un acord definitiu sobre els trasllats i indemnitzacions, però en els aspectes principals les posicions estan allunyades. En aquest punt, l´alcalde cardoní, Ferran Estruch, demana a l´empresa que agafin "un compromís ferm respecte els treballadors de la planta del municipi".

Ercros ha presentat una primera proposta de negociació als sindicats on ha ofert una indemnització de vint dies per any treballat, que és el mínim que marca la llei, a aquells treballadors que volen optar per agafar la indemnització, quedar-se a Cardona i buscar feina al municipi. Per a l´Ajuntament, en aquesta negociació Ercros premia a la gent que vol acceptar un contracte relleu i això no és admissible. Els principals llocs que els ofereixen són cap a la zona de Tarragona, i sobretot a Sabiñánigo (Aragó) o Aranjuez (Madrid).

En aquest sentit, el batlle demana que es compleixin els compromisos que es van acordar amb l´empresa, que són beneficiar al màxim els treballadors perquè tinguin, en igualtat de condicions, l´opció de poder-se quedar a la vila. L´Ajuntament està treballant junt amb el Servei Connectem i altres entitats de la comarca en un pla de xoc per tal de poder introduir aquest treballadors al mercat laboral a la zona una vegada s´hagi tancat la planta de Cardona.

Per l´alcalde "no és el mateix que un treballador de Cardona s´hagi de traslladar a Tortosa, Sabiñánigo (Aragó) o Aranjuez (Madrid) que si un treballador de Vilaseca 1 s´ha de traslladar a Vilaseca 2 o Tortosa. Cal una negociació diferenciada, centre a centre.

L´alcalde recorda que va obtenir el compromís d´Ercros de treballar perquè les places que sortiran de relleu més properes al municipi, que són de Cerdanyola, siguin per la gent de Cardona. També se´ls va demanar que allarguessin al màxim el període perquè els treballadors poguessin decidir si optaven per quedar-se i agafar la indemnització o optaven per marxar a un altre lloc. El batlle, a més, recorda a l´empresa que ha estat aquí a Cardona des dels anys 30 explotant el mineral i que ara no pot deixar els seus treballadors i la població a l´estacada.