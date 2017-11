La mineria del Bages no tindrà aprovat fins al 2018 el seu pla director definitiu

El Pla Director Urbanístic de la Mineria del Bages –el que en el seu moment es plantejava com un document clau per donar estabilitat a aquesta activitat davant l'amenaça que pesava el 30 de juny passat sobre els abocaments al Cogulló– haurà d'esperar fins a l'any que ve per tenir la versió definitiva. Serà amb més d'un any de retard respecte de la previsió inicial.

El 23 de març de l'any passat el Govern de la Generalitat presentava les directrius generals del que ha d'acabar sent el document que reguli i endreci el desenvolupament de l'activitat minera al Bages. Un pla director urbanístic en curs que en aquell moment l'executiu català s'aventurava a dir que quedaria aprovat a final de l'any passat.

A hores d'ara, però, aquest pla director urbanístic està aprovat inicialment (des del novembre passat), però encara ha de superar l'aprovació provisional, per part de la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central, i després ser sotmès a la valoració de la de Catalunya, que l'hauria de traslladar al conseller de Territori -ara mateix cessat– perquè hi posi la firma definitiva. La propera reunió (i última prevista per a aquest any) de la comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central està fixada per al 12 de desembre, i la de Catalunya just per a l'endemà. En cas que l'aprovació provisional es tractés en la propera reunió (l'ordre del dia encara no està fixat), difícilment entraria en la de la jornada següent i, per tant, quedaria en suspens fins a l'any que ve.

Segons ha pogut saber Regió7, hi ha tres factors que han incidit en aquest retard de més d'un any per poder disposar del document vàlid i definitiu. D'una banda, l'elevat nombre d'al·legacions que va rebre el document –el període de presentació va acabar el febrer– tant dels ajuntaments directament afectats (Sallent, Súria, Balsareny i Callús) com de la mateixa empresa explotadora, ICL, i d'entitats com la plataforma Montsalat, que en demana la retirada. I moltes de les al·legacions poden suposar un canvi substancial respecte al document aprovat inicialment.

El segon factor és que, un cop no es va arribar a temps per tenir-lo aprovat abans del 30 de juny, ara el document s'ha hagut d'adaptar a la disposició judicial que atorgava un any de coll (pror-rogable un més) per als abocaments al Cogulló, i introduir-hi les mesures que han fet possible aquest ajornament. El tercer element és que en l'aprovació inicial Cardona no entrava en el pla. Però ara, després de la demanda reiterada per part de l'Ajuntament per formar-ne part i del cessament de l'activitat anunciada per Ercros, s'ha decidit incorporar aquest municipi al document d'ordenació.

Encara que sigui amb retard el PDU ha de resoldre interrogants. Per exemple, quina resposta dóna finalment Urbanisme a una demanda en què han coincidit tant l'Ajuntament de Súria com ICL en relació amb els futurs creixements d'aquesta factoria. Ambdós discrepen de la proposta d'Urbanisme, que preveu que la segona planta de sal vacuum que Iberpotash construeixi al municipi es faci al polígon de la Pobla Sud. Demanen que aquesta futura instal·lació s'alci dins del límit de l'actual recinte de producció.