Problemes en la subhasta tenen enquistat el futur de l'antiga Dresca de Navarcles

L'Ajuntament de Navarcles reclama «solucions urgents» als administradors concursals dels ter-renys que ocupava el complex fabril de l'antiga Dresca, després dels diversos intents fallits de subhasta que el mantenen en un permanent estat de deixadesa. Ahir mateix, va cremar el sostre d'una de les naus abandonades, i ja s'acumulen sis incendis en l'últim mig any.

Es tracta d'un espai d'uns 55.000 metres quadrats a tocar del nucli urbà, que està en desús des que el 2008 va tancar portes l'última empresa que hi havia. Com que va fer fallida, els terrenys i les naus van passar a mans de diverses entitats financeres que en són els actuals administradors concursals sense que, de moment, hagin donat cap nova sortida a l'antic complex. A tot plegat s'hi afegeix la manca de manteniment i de deixadesa que tot sovint denuncia el consistori, amb el risc que algú prengui mal per més tanques que s'hi posin. El problema és que els administradors concursals «en són els gestors però no els amos», i com que és un espai privat l'Ajuntament no hi pot intervenir més enllà del perímetre exterior, explica el regidor Ramon Serra. D'aquí ve «la nostra pressa» perquè això se subhasti i en surti un amo que li serveixi d'interlocutor vàlid a l'Ajuntament.

En els darrers temps hi ha hagut un parell d'intents de subhasta, però fins ara no n'ha prosperat cap perquè s'han acabat impugnant. En el el primer cas, el jutge va rebutjar el concurs perquè els administradors hi van presentar tots els elements de la subhasta en un sol bloc, quan s'hauria d'haver fet separadament, diferenciant les diverses parcel·les que hi ha, cadascuna amb la seva referència cadastral; l'hort des d'on es captava l'aigua del Calders amb l'antiga depuradora; i l'espai del pis que també era del propietari en fallida. El segon intent de subhasta va corregir aquestes anomalies, però també es va aturar, l'estiu passat. En aquest cas, ho van demanar els bancs, que s'oposaven a pagar la fiança que se'ls demanava per tirar endavant el concurs, ja que considern que ja tenen prou càrrega com a administradors concursals que són d'aquests terrenys.

Aquesta situació manté sense rumb els terrenys on hi havia hagut l'antiga Dresca en espera que s'obri un nou procés de subhasta, per ara encallat al Jutjat Mercantil número 5 de Barcelona.



L'Ajuntament es planteja ser-hi

No s'ha concretat res, però l'Ajuntament podria estar interessat a adquirir una de les parcel·les. Seria la més petita, d'uns 11.000 m2. L'alcalde, Llorenç Ferrer, i el regidor Ramon Serra admeten que n'han parlat però que no s'ha decidit res. Més enllà d'això, reiteren la urgència d'una subhasta de la qual surti un amo, que netegi i endreci els terrenys, i faci els enderrocs que calgui.