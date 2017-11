Navarcles redueix amb el porta a porta la taxa d'escombraries

Els navarclins pagaran l'any que ve 3 euros menys per la taxa d'escombraries. L'Ajuntament ha aprovat aquesta rebaixa com a resposta a l'acollida i als bons resultats que està donant el nou sistema de recollida porta a porta en els seus quatre primers mesos d'implementació.

L'any que ve, doncs, el rebut de les escombraries passarà dels 113 euros actuals als 110, i no es descarta la possibilitat que encara es pugui reduir més de cara al 2019. Com a mínim, se'n preveu l'estabilització durant un llarg període de temps si es manté l'èxit que està tenint fins ara l'aplicació del nou sistema de recollida selectiva. S'haurà de veure quina és l'evolució, si més no al llarg d'un any sencer, però l'arrencada està sent excepcional, segons fonts de l'Ajuntament.

Des que el nou sistema es va posar en marxa el juliol passat, «hem passat en molt poc temps del 30 % de recollida triada a gairebé el 82 % del total que recollim», assegura l'alcalde, Llorenç Ferrer, «i si tot evoluciona com sembla que evoluciona, pot ser que puguem fer més reducció. Com a mínim, tenim la seguretat que en els propers anys no caldrà apujar la taxa».



Els veïns s'hi han adaptat bé

El sistema de recollida porta a porta és més costós per a l'Ajuntament que el que hi havia amb anterioritat a la seva implementació, però la diferència està que el triatge del material és més eficient, que ara surt ja més reciclat des de les llars. A més, segons l'alcalde, no hi ha hagut problemes d'adaptació importants com s'hauria pogut esperar davant la implantació d'un nou model, «i que es podien haver concretat en desbordaments de les àrees d'emergència o en abocaments, però aquí no ha passat tret d'uns quants dies».

Per altra banda, la supressió dels contenidors del carrer que ha comportat l'aplicació d'aquest nou model també ha contribuït a una major netedat de la via pública i a una millor organització ciutadana en la recollida de les escombraries. «Ens hem trobat veïns que ens han reconegut que es pensaven que reciclaven cor-rectament i que, amb el nou sistema, s'han adonat que encara ho podien fer molt millor», apunta l'alcalde.

Navarcles és el tercer municipi de la comarca del Bages que ha començat a aplicar el sistema de recollida porta a porta, després de Santpedor i d'Artés. De cara als propers mesos, també és previst que l'implementin els ajuntaments de Navàs i Súria.