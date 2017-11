Promeses a mitges d'Ercros

Ercros deixarà avui d'extreure sal del runam vell de Cardona, i al llarg de les dues properes setmanes cessarà completament l'activitat que hi ha dut a terme durant més de dues dècades. I amb aquesta aturada definitiva per part de la companyia, al costat de l'emblemàtica muntanya de sal cardonina hi quedaran uns 4,5 milions de tones de mineral i residu per retirar i amb aquestes un compromís per complir.

L'explotació física del runam vell (abans Ercros ho havia fet del nou) va començar pròpiament el 15 de gener del 2008. Però aquesta activitat extractiva s'havia formalitzat dos anys abans (3 de novembre del 2006), quan l'empresa i l'Ajuntament van signar al saló de plens de l'ajuntament de Cardona el conveni regulador de l'explotació de la terrera vella. En aquell acord, les dues parts posaven de manifest la voluntat d'Ercros de fer extracció del runam, i la de l'Ajuntament (com a propietari) de cedir els drets d'explotació. I se subscrivien un seguit de pactes per ordenar aquesta activitat. En el vuitè, que feia referència a la vigència de l'acord, es deia textualment: «El present conveni tindrà efecte des de la data de la seva signatura i mantindrà la vigència des d'aquesta data i fins a la finalització de les actuacions que constitueixen el seu objecte: l'explotació de la terrera vella». Terrera que, amb l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) presentat per Ercros i l'aturada total de l'activitat a Cardona, ara quedarà a mig explotar.

En l'acte d'aquell 3 de novembre del 2006 de signatura del conveni, qui va estampar la firma en representació d'Ercros, Francisco Garcia Bru, llavors cap de de la divisió de química bàsica de la companyia, va expressar (tal com va recollir Regió7 en l'edició del 4 de novembre) que la previsió i voluntat de l'empresa era completar en uns deu anys l'extracció del runam vell de Cardona, i que «la nostra voluntat és continuar amb una altra explotació», en referència a altres runams del Bages. També va afirmar, textualment, que l'existència dels runams a la comarca «és realment un problema greu per la salinització dels rius Llobregat i Cardener», per la qual cosa es va felicitar per l'acord que signaven en aquell moment amb l'Ajuntament «perquè resoldrà parcialment aquest problema mediambiental», que ara persistirà, encara que sigui en menor mesura pel material que ja s'ha retirat.



Crida de l'alcalde

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, ha reclamat a Ercros que tingui el màxim compromís amb els treballadors en les negociacions de l'ERO en curs per al cessament de l'activitat. Per a l'Ajuntament, en aquesta negociació Ercros premia la gent que vol acceptar un contracte relleu en plantes molt allunyades de Cardona «i això no és admissible».

En aquest sentit, el batlle demana que es compleixin els compromisos que es van acordar amb l'empresa, que són beneficiar al màxim els treballadors perquè tinguin, en igualtat de condicions, l'opció de poder-se quedar a la vila.