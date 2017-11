La regidora Xus Segura deixa el govern de Sant Joan

Xus Segura, fins ara regidora de l'equip de govern Sant Joan de Vilatorrada dins del grup municipal de Convergència i Unió, ha presentat la renúncia al càrrec. Segura ha confirmat que ja ha formalitzat l'escrit de renúncia, en el qual ha argumentat "motius personals i professionals", tot i que no ha negat que darrera d'aquesta decisió hi ha factors polítics, amb el rerefons del context general actual. No ha volgut, però, concretar més. La renúncia es farà efectiva dijous de la setmana que ve, que és quan se'n donarà compte en el ple municipal, al qual ella ja no assistirà.

El fet que Xus Segura deixi l'acta de regidora (i, per tant, el ple municipal) i no opti per mantenir-la però fora de l'equip de govern facilitarà que l'executiu local pugui mantenir l'equilibri de forces, ja que en el seu lloc entrarà un altre integrant de la llista electoral de Convergència a les eleccions del 2015. En principi, li correspondria a Miquel Pujol, que anava de número 7. De fet, a la web de l'ajuntament de Sant Joan ja no apareix ni el nom ni la imatge de Xus Segura en el lloc on consta el càrrec que ha tingut fins ara.

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada està governat per un pacte entre Convergència i ERC, que sumen un total de nou dels disset regidors que formen el ple municipal (amb sis i tres representants, respectivament). A l'oposició hi ha Compromís amb Sant Joan-ICV (quatre regidors), PSC (tres) i PP (un).

En aquest mandat, Segura ha estat al capdavant de la regidoria de Benestar Social, Envelliment Actiu i Salut. Era regidora des de l'any 2011, quan va concórrer a les eleccions dins la llista de Convergència, en el número 4, com a representant d'Unió. A les del 2015 va anar una posició més endavant, en el número 3, però llavors ho va fer com a independent.