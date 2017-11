Ercros arriba a un preacord amb els treballadors que no satisfà a Cardona

Ercros va deixar d'extreure ahir sal del runam vell de Cardona sense que la plantilla d'aquesta factoria hagi arribat a un acord prou satisfactori per acceptar les condicions en què l'empresa ha plantejat l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que cessarà l'activitat d'aquesta factoria i de les de Flix i Vila-seca.

Malgrat dijous es va produir un progrés en les negociacions entre l'empresa i els representants dels treballadors, fins al punt que es va arribar a un preacord (les condicions es tracten per al conjunt de les factories afectades), les condicions emparaulades no satisfan els portaveus de la plantilla cardonina.

Segons va detallar ahir José Antonio Valverde, delegat de personal de la planta bagenca, l'avenç més significatiu que hi va haver a la reunió de dijous va ser que a l'oferta d'indemnització (per als qui no acceptin un trasllat a una altra factoria de la companyia i, per tant, optin per desvincular-se'n), que era de 20 dies per any treballat (la mínima que estableix la llei), Ercros hi va afegir un complement que consistiria a pagar un tant per cada quilòmetre de distància entre el punt de treball actual i el que la companyia oferís com a recol·locació a aquests treballadors.

Valverde valorava ahir a Regió7 que, sota aquests termes, «s'ha arribat a un preacord, però des de Cardona seguim pensant que és poc. Ens tanquen la planta, i si hi ha gent que no es vol traslladar, el que volem és que ens paguin el màxim possible. La primera oferta era una misèria. Això és alguna cosa més, però seguim sense estar-hi d'acord. Jo no firmaré un acord en el qual estan tancant el centre de Cardona amb aquestes condicions», deia.

Ahir a primera hora de la tarda es va fer una assemblea informativa a la planta cardonina per detallar com havia avançat aquesta negociació amb l'empresa, i dilluns sotmetran el preacord a votació dels treballadors. Però ahir ja s'avançava que no es veia de bon ull.

El delegat de personal de la planta bagenca insistia que l'empresa està fent unes propostes que pretenen incentivar els trasllats a altres factories d'Ercros, però recordava que a la més propera, Cerdanyola, només hi ha quatre places, i que les principals opcions són Aranjuez (Madrid) i Sabiñánigo (Aragó). La firma de l'acord és prevista dimarts, i podria prosperar malgrat els treballadors cardonins el desaprovin.