El nou CAP de Sant Fruitós s'ubicarà a l'edifici de l'antiga biblioteca municipal

Edifici on hi ha ubicat l´actual CAP de pediatria AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

El CatSalut ha emès un informe tècnic favorable per poder ubicar el nou Centre d'Assistència Primària (CAP) de Sant Fruitós de Bages a l'antiga biblioteca municipal. El departament de Salut de la Generalitat considera idoni aquest espai de 1.000 metres quadrats i ara l'Ajuntament de Sant Fruitós farà la cessió del solar i de l'edifici per tal de poder redactar el projecte de reforma i ampliació.

El consistori fruitosenc va proposar aquest espai al departament de Salut, la primavera passada, ja que el considerava idoni per ubicar-hi el nou ambulatori perquè es troba al nucli del municipi i és just al costat de la residència per a la gent gran i l'esplai d'avis. Les instal·lacions de l'antiga biblioteca funcionen actualment com a CAP de pediatria i de vestidors de la Policia Local.

Amb el nou centre d'assistència primària el municipi podrà unificar tots els serveis en un únic espai, ja que actualment s'ofereixen en dos edificis separats. D'una banda, les especialitats de medicina general i infermeria es presten en un espai de l'avinguda de Bertrand i Serra, i els serveis de pediatria, llevadora i treballadora social, en aquest edifici de l'antiga biblioteca, al carrer de Jacint Verdaguer.

La unificació de l'assistència primària en un edifici contribuirà, segons han informat des de l'Ajuntament de Sant Fruitós, «a configurar l'illa socioassistencial promoguda per l'actual govern municipal».