Artés tindrà 54 propostes per votar al pressupost participatiu

L'Ajuntament d'Artés sotmetrà enguany a votació popular un total de 54 propostes en la segona edició dels pressupostos participatius, i que serviran de base per a l'elaboració dels comptes municipals de cara al 2018. Es podrà votar de l'1 al 10 de desembre.

La llista s'ha elaborat a partir de les diverses assemblees temàtiques que s'han fet amb els veïns, i s'han agrupat en 7 àrees. L'àmbit de la cultura i esports és el més nombrós, amb 11 propostes, i inclou el projecte més car, com és la construcció d'una piscina coberta de salut, d'un pressupost de 990.000 euros. N'hi ha altres de molt menors; des de la remodelació de l'enllumenat de la zona esportiva (25.000 euros), fins a un projecte d'esport i oci a l'entorn de l'escola bressol (15.000 euros), o crear una escola de trail (3.500).

Entre la desena de propostes de territori i medi ambient, hi ha una dotació de 343.200 euros per reurbanitzar el carrer Arquitecte Gaudí, una de 30.000 per crear una oficina d'habitatge, i 21.000 més per a aparcaments al centre del poble. En l'àmbit de joventut es proposa des de construir una pista de pàdel (60.000 euros), fins a millorar el parc de patinatge (31.000 euros) o arreglar espais i pistes; i en educació, hi ha diverses propostes de millora vinculades a les escoles, i altres de caràcter formatiu.

També hi ha un projecte de viver d'empreses, i un espai d'aparcament d'autocaravanes i camions en l'àmbit del desenvolupament econòmic; i la compra de materials del banc d'ajudes tècniques en l'àmbit de la salut. Finalment, també trobem un paquet de propostes extretes dels pressupostos infantils, que inclouen, entre d'altres, la creació de zones verdes (85.000 euros), fer un parc per a gossos i un carril bici (30.000 euros per a cada cosa), i accions de neteja (25.000 euros).



Sense límits

Com l'any passat, l'Ajuntament no ha establert màxims ni mínims en relació amb el cost estimatiu de cada projecte i, un cop fetes les votacions, en el pressupost «s'intentaran incloure tantes propostes com sigui possible», diu l'alcalde, Ernest Clotet. Es decidirà segons el cost de les més votades i la seva viabilitat, però sense que s'hagi fixat cap topall previ.

Els comptes del 2017 han inclòs 20 propostes de les 61 votades l'any passat, que en total sumaven prop de 300.000 euros. Alguns d'aquells projectes ja s'han executat, com la millora al pati de l'escola i la nova vestimenta dels bastoners. Queden pendents bàsicament les propostes que requereixen d'un treball més en conjunt, com campanyes de civisme, o processos llargs, com la creació de nous aparcaments.